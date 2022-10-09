新北翁為了父親遺願獨赴信義鄉參拜神木　派出所長載8公里助圓夢

▲信義鄉神木村的「萬年神木樟樹公」。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

新北市75歲連姓老翁的父親曾從事樟腦油事業養家活口，他月前獨自前往信義鄉，想前往神木村瞻仰祭拜當地的千年老樟樹神木、達成父親生前遺願，卻因時隔多年，路況地景大幅改變、路途太過遙遠而受阻，所幸巧遇和社派出所所長方光雄，以巡邏機車載送連翁，順利完成這趟「感恩之旅」，老翁事後也以親筆信感謝警方的暖心相助。

信義警分局指出，提煉萃取樟腦油是台灣早期的產業，時至今日逐漸沒落，人們也慢慢淡忘相關歷史；而位於神木村的千年樟樹神木，樹幹胸圍約有16公尺，高度達50公尺以上，也是鄉民相當敬重的「萬年神木樟樹公」。

分局表示在9月27日當天，和社派出所所長方光雄正好執行選舉治安要點巡簽，發現一名老翁兀立在公車站牌下躊躇張望，便主動上前攀談詢問；該名連姓老翁表示，其父親早年曾在信義鄉從事樟腦油事業，胼手胝足養活一家人，老父親臨終前囑託家人要飲水思源不忘本，因此自己想趁有生之年尚能走動時，至神木村瞻仰祭拜樟樹神木，了卻先父遺願，便遠從新北市新店區輾轉搭車前來南投信義鄉深山。

▲▼和社派出所長方光雄熱心載連姓老翁一程，完成瞻仰祭拜神木心願，他事後以親筆信感謝暖警相助。（圖／記者高堂堯翻攝）

但連翁於下車處，才發現距離樟樹公神木尚有8公里，因地處偏僻，無其他接駁交通工具可供搭乘前往；方光雄考量老翁年事已高，體力及腳程恐無法往返搭程最後一班公車返家，且該山區道路曾因颱風、土石流破壞，致路線異於往昔，一人獨行恐生危險，當下便用巡邏機車載乘老翁前往神木所在地。

連翁在到達後，表示欲停留片刻緬懷感思，方光雄評估其返程搭乘最後一班公車已沒有問題，於是叮囑他注意安全後與其告別；連翁返家後，特地親筆書寫感謝函寄至信義分局，對方光雄熱心協助為民服務精神大表讚許，表達由衷感謝之意。