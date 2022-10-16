陽明山土石流里長「欲哭無淚」　何志偉：柯文哲別拋棄台北人

▲陽明山出現土石流。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

受到颱風尼莎影響，全台多個縣市降下大豪雨，包括台北市、宜蘭縣等縣市都陸續傳出災情，不過，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲仍持續輔選行程，引發討論。民進黨立委何志偉16日透過臉書痛批，「別為了輔選，拋棄台北人好嗎？」台北已經被雨勢轟炸了兩天，其他學校的孩子上課安全要「賭賭看」嗎？

何志偉今天下午透過臉書轉貼北投區湖田里里長曹昌正個人臉書貼文，曹貼出多張土石流泥濘照片表示，「原本已清除，但才3秒的時間又下來了，現在正身陷土石流中！欲哭無淚！」

何志偉說，「我呼籲柯文哲！市民真的比你的選舉還重要，別為了輔選，拋棄台北人好嗎？這樣的大雨，孩子出門上班上學怎麼安心？」台北已經被雨勢轟炸了兩天，今天清晨陽明山竹子湖、陽金公路甚至出現土石流跟坍方的情況，根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」第8條，其他天然災害造成交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全，或有致災之虞、必須撤離或疏散時，得發布停止上班上課。

何志偉諷刺說，「或許柯市長不在台北市，但我相信你的幕僚在，你的SOP應該也還在？氣象局已經預估明天的雨勢持續或是更猛烈。請問柯市長，山區校長自行決定是否上班上課，那其他學校呢？其他學校孩子呢？上班上課的安全都要賭賭看嗎？」

何志偉強調，送給柯文哲一段話：一個比較負責的市長，不管自己在哪裡，所有施政措施都能按照SOP貼合民眾需要進行，才是一個比較光榮城市的作法。何並附註說，該語出自柯文哲2022年10月16日台北豪雨特報時發言。

▲陽明山部分道路及步道傳出坍方災情。（圖／翻攝臉書「陽明山國家公園」）

行政院長蘇貞昌今天下午取消行程，趕赴中央災害應變中心視察前受訪說，天有不測風雲，雖然沒有發布陸上警報，但是風雨蠻大，尤其是雨勢，希望每位首長能夠認識到，人民的生命財產比選舉的輸贏重要，能夠堅守崗位，督導一切，讓災害減到最小。

另對於是否認為柯文哲應該在台北坐鎮，不應該去中部輔選，民進黨台北市長參選人陳時中今天下午受訪時幫柯文哲緩頰說，「可能他已經排好行程了吧」，不過一般來說，以前在中央遇到有災情的時候，大家都撇開其他事務，以災情的控制為最重要的事情。