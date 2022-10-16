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剽竊石崇良防疫旅館構想？　黃珊珊列時間序：曾被2020年的陳時中肯定

▲▼黃珊珊走訪松江市場 。（圖／記者李毓康攝）

▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

無黨籍台北市長參選人黃珊珊新書提及，防疫旅館、車來速等政策是由北市府先發想，被民進黨台北市長參選人陳時中批評，防疫旅館構想是由衛福部常務次長石崇良規劃，黃珊珊言論是剽竊行為。對此，黃珊珊列出時間順序回擊，2020年3月的陳時中還肯定北市府幫忙，並酸說「感謝那個時空的陳部長鼓勵。」

針對自己被陳時中說，剽竊石崇良「防疫旅館」構想，黃珊珊16日下午於臉書表示，「凡走過必留下痕跡，不扛責任也不該騙人！」隨時歡迎市政質疑題目，反正時間序攤開後就可一目瞭然，也呼籲陳時中，「這次既然主動開了戰場，就請勇於面對。」

黃珊珊也公布防疫旅館時間序，提及2020年初時，中央於居家檢疫政策毫無配套，外籍旅客與返國民眾淪為人球，台北市在2月21日成立了第一間防疫旅館，民眾黨立委張其祿25日也在立院倡議，「感謝在當時的反彈聲浪下，堅持專業判斷的防疫人員與言論領袖，事實證明我們做對了。」

▲▼針對民進黨台北市長參選人陳時中批評，防疫旅館構想是由衛福部常務次長石崇良規劃，無黨籍台北市長參選人黃珊珊列出時間序回擊。（圖／翻攝自黃珊珊臉書）

▲針對陳時中批評，防疫旅館構想是由石崇良規劃，黃珊珊列出時間序回擊。（圖／翻攝自黃珊珊臉書）

黃珊珊指出，時任指揮中心指揮官的陳時中，於3月2日在記者會中表示肯定，包括稱「防疫旅館的風險沒這麼高」、「這類集中檢疫的地方，非常有必要，有這樣的地方幫忙很好」等言論，「感謝那個時空的陳部長的鼓勵。」

黃珊珊提及，北市府於3月6日與各縣市共享經驗，公布「旅館防疫教戰手冊SOP」，這也是全台第一本防疫旅館SOP，當月月底，指揮中心也公佈了防疫旅館設置及管理因應指引。

黃珊珊說，今日自己突然變成剽竊他人構想的點子小偷，呼籲陳時中「凡走過必留下痕跡，舉頭三尺更是有神明。」若時間重來，陳時中可以選擇不接指揮官，但在放下麥克風與手板後，也不該拿起鐮刀，「時間軸攤開，我們也看見選舉如何改變一個人，人設一直切換，您還記得自己是誰嗎？」

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