新竹競選看板驚見「鄭朝方合體林智堅」　疑遭惡搞掛「前台大」

▲疑似遭人惡搞，掛上負面評價的競選看板 。（圖／翻攝自PTT）

記者施怡妏／綜合報導

新竹市前市長林智堅因台大碩士論文被認定抄襲，退出桃園市長選舉，近來就有住在新竹的網友發現，竹北某路段掛著多款選舉宣傳廣告，其中居然出現竹北市長候選人鄭朝方與林智堅的「合體」帆布廣告，內容寫著「政二代」、「前台大」等嘲諷用語，掀起網友討論。

有網友在PTT發文，「新竹竟出現和林智堅合體的看板了」，自從林智堅被認定抄襲之後，民進黨新竹市長參選人沈慧虹便撤下與林智堅合照的照片，改換成獨照看板，然而最近他發現，「新竹竟然出現跟小智合體的看板」，地點就在竹北自強南路上。

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他貼出帆部廣告的照片，背景底色為白色，底下有黃色的大字「大新竹共好」，林智堅三字的旁邊寫著「前台大、中華大學碩士」，鄭朝方則是被貼上「政二代」的標籤，兩人都做出雙手抱胸的動作，疑似遭人惡搞。

▲▼竹北市長候選人鄭朝方競選廣告。（圖／翻攝自鄭朝方FB）

照片曝光後，立刻掀起網友討論，「這明顯反對方幹的事吧，笑死」、「還蠻好笑的」、「看到政二代就知道是對手的反諷」、「前碩士真的很好笑」、「小智復出的起手式」、「酸到我瑩幕都快溶了」、「政二代也太簡潔有力」。不過，有網友指出，這行為可能會有肖像權的問題，「這會被告盜用照片吧」、「好笑歸好笑，對方要告是會吃官司的」。

事實上，本月初鄭朝方與竹北市民代表參選人范格菱和體的競選看板，遭人潑黑墨，墨跡點點全都在鄭朝方臉上，該塊看板是范格菱租用。經報警處理後，鄭朝方競選團隊感嘆，這樣抹黑的情況，再次反映地方傳統政治生態的腐壞，希望不論是對手還是對手支持者，都能理性參與選舉。

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