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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨美女刺客也爆涉抄襲　王如意：覺得好噁心

▲▼民眾黨立法院黨團的行政組長王如意。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨新北市議員參選人王如意。（圖／民眾黨提供）

記者皮心瑀／新北報導

德明財經科技大學13日公布學術倫理委員會決議，認定民眾黨立委蔡壁如論文違反學術倫理，並撤銷學位；而蔡壁如也宣布辭去立委。同黨的「美女刺客」、新北市議員參選人王如意，如今也遭指其淡江大學碩士論文同樣為抄襲，王如意則強調，歡迎「有心人士」去檢舉，自己並不擔心，「但是覺得好噁心！」

王如意過去為空姐，投入政壇後備受外界關注，在民眾黨曾擔任黨團的行政組長，2022也投入九合一大選，參加新北市第六選區議員選舉，被外界視為美女刺客。

針對遭指控論文抄襲，王如意表示，今年選舉的學術水準非常高，不僅常常探討碩士論文，還動輒抬出博士論文，沒想到，自己躺著也中槍了，竟然有人指控她的碩士論文涉及抄襲。論文有沒有抄襲不是誰說了算數，歡迎「有心人士」去檢舉，她將完全尊重淡大學術倫理委員會的決議。

王如意指出，打選戰，對手一定會無所不用其極的抹黑，有人指控她在淡江大學「教育政策與領導研究所」的碩士論文「學習動機與學習投入關係之研究」，涉及抄襲北科大林益弘的碩士論文「教育參與動機類型之研究」。

王如意說，她原本就讀中國市政專校的土木工程科，畢業後進入長榮航空擔任空服員，2001年因為911恐怖攻擊事件，離開長榮航空，隨後進入何嘉仁文教機構擔任安親老師、教學組長，以及吉的堡美語文教機構安親部主任，再於2005年開辦「如意語文美術短期補習班 」。

王如意表示，2014年結束「如意語文美術短期補習班 」，為了加強教育相關的知識，考進淡江大學的「教育政策與領導研究所」，為了撰寫碩士論文，針對淡大2014年的碩士班學生，總計發放了500份問卷調查，問卷調查題目為「淡江大學碩士班學生學習動機與學習投入關係之研究問卷」，並回收有效問卷273份。進行淡江大學碩士班學生的問卷調查，絕對可以說是「蠍子拉屎獨一份 」，現在卻有人說如意的碩士論文涉及抄襲，這豈不是「竹篙湊菜刀」？根本就是胡亂拼湊！

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