蔣萬安「簽不投降書很白痴」　矢板明夫搬「國民政府投共史」打臉

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對台灣安保協會、黑熊學院、台灣教授協會等多個團體發起簽署「不投降承諾書」一事，國民黨台北市長參選人蔣萬安日前稱「很白癡」、「沒有人會投降」，但日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫表示，1949年國共戰爭末期，共產黨的軍隊從北向南，攻打國民政府控制的地區，包括國民政府派到北平和共產黨進行和談的張治中、邵力子等6名代表，都全部投降了共產黨，所以蔣萬安的看法，好像有一點過於樂觀。

矢板明夫說，迄今為止，新北市的林佳龍、嘉義市的李俊俋、雲林縣的劉建國、基隆市的蔡適應等七十多名參選人皆簽署承諾書。其中，台灣基進黨在這次選舉中推出的24名候選人全部都簽署了；但是，最大的在野黨—中國國民黨，到目前為止，還沒有任何一個候選人簽署。

矢板明夫表示，蔣萬安在接受網路節目專訪時表示，拒絕簽署承諾書，並評論說「我覺得是很白癡啦」、「沒有人要投降，不管面對任何國家侵略，一定是奮勇捍衛抵抗，還需要簽嗎？」但蔣委員似乎忘記了，1949年，國共戰爭末期，當共產黨的軍隊從北向南，攻打國民政府控制的地區時，一路上所向披靡、勢如破竹，接收了數百萬國民黨軍隊的降兵降將。連國民政府派到北平和共產黨進行和談的張治中、邵力子等6名代表，也全部投降了共產黨，「所以，蔣委員說的沒有人要投降的看法，好像有一點過於樂觀。

矢板明夫也提到，很多國民黨人士提出要和共產黨對話。但，回顧中國近代史，第一次國共合作、第二次國共合作、重慶談判、北平和談，好像都是國民黨在共產黨手上吃了大虧。關心兩岸事務的台灣政治人物，或許有必要牢記這一段歷史。

矢板明夫認為，猛虎傷人，是天性。並不是因為有人刺激了老虎。面對中共的文攻武嚇，民進黨政府只是不願意接受所謂的「九二共識」，並沒有做出任何挑釁動作。某些國民黨人提出的「票投民進黨、青年上戰場」的說法，是明顯的綏靖主義。當年蔣介石曾經用「一寸山河一寸血、十萬青年十萬軍」的口號，來鼓舞國民保家衛國。雖然過了幾十年，同一個政黨，提出來的口號，變化竟如此之。