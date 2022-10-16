民調落後不要投？　陳時中批柯文哲：意圖使人不當選

▲陳時中接受媒體聯訪。（圖／記者莊喬迪攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉「三腳督」戰況膠著，台北市長柯文哲15日公開喊話說，拜託大家把票投給無黨籍台北市長參選人黃珊珊，更說自己看過民調，民進黨台北市長參選人陳時中不會當選。對此，陳時中16日上午受訪直言，他現在沒有在想棄保，但是要提醒，用這樣的講法就有一點點意圖使人不當選的味道。

陳時中今天上午出席台灣植牙聯盟醫學會第二屆第二次會員代表大會暨專科醫師代表大會活動後受訪說，其競選團隊還著重在政策，例如昨天出席新住民座談並將研究新住民產業專區意見，下午到信維國宅了解問題，盼有機會一起解決問題，此外，昨天也出席山友後援會，提出萬頃公園、森林台北等概念。

陳時中說，講到山林他要特別提醒，這兩天雨下很大，這兩天非必要山林、海域稍微避一避，住在山區的民眾也請特別小心。

此外，針對「網路溫度計」發布九合一大選預測，國民黨參選人蔣萬安最新預測當選率39.3％、陳時中34.5％、黃珊珊26.2％，媒體關注陳蔣差距近5個百分點，是否是因為受到「資深媒體人」（指周玉蔻）事件影響？陳時中說，他還是持續以政策跟市民做溝通，民調高低、現在稍微落後不要牽拖別人，怪說別人怎樣怎樣，不要，這種東西要自己負責，自己負責的事情要自己努力，「我會持續努力」。