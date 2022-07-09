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桃園某社區1個半月通報3次「有蛇出沒」　農業局報防蛇撇步

▲桃園某社區逾月通報3次蛇出沒

▲蛇藏在雜亂處，不易捕捉。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

炎夏來臨，社區、住家發現蛇類出沒的頻率漸增！桃園市府農業局8日表示，桃園市每年接獲3,000-4,000件的蛇出沒通報案件。今年在桃園市郊的某個社區，就有1個半月內通報3次蛇出沒的案例，將居民嚇得不輕，捕蜂捉蛇大隊人員到場處理時，常會遇到蛇藏在雜亂處，致不易捕捉，籲民眾保持居家環境整潔，避免蛇類藏匿其中。

農業局說，預防蛇類進入住家最好的方法，就是維持環境整潔、避免堆放雜物及住處周圍保持乾淨明亮。因為，「老鼠不來，蛇就不來」；若遭遇蛇類則應保持冷靜、冷靜觀察並且保持距離後，觀察蛇的動向並撥打119或1999請捕蜂捉蛇大隊到場處理；而若不幸被蛇咬傷則可謹記五要五不。

▲桃園某社區逾月通報3次蛇出沒

五要：要視為毒蛇咬傷處理、要記毒蛇外觀特徵、要脫飾品，避免肢體腫脹、要包傷口上緣，減緩毒液擴散、要保持冷靜並儘速就醫；五不：不割開傷口、不用嘴吸出毒液，避免感染、不冰敷，避免組織壞死、不飲酒或刺激性飲料，避免加速毒液作用、不延誤就醫，以免耽誤治療時機。

▲桃園某社區逾月通報3次蛇出沒　　

而民眾也可在住家外圍蛇類可能經過處，將封箱膠帶以黏性面向上之方式擺放，若蛇類經過即會被纏住、或在家裡各出入口放置蝦籠，利用蛇類習慣沿著邊角走的特性來捕捉，發現後即通報本市捕蜂捉蛇大隊到場處理即可。

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