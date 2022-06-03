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夏日桃金孃節登場　女神「桃金孃」降落和您度過夏日時光

▲女神「桃金孃」降落2022年夏日桃金孃節。（圖／農業局提供）

▲桃園市長鄭文燦推廣坑子溪休閒農業區特色。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022年夏日桃金孃節3日於蘆竹「坑子溪休閒農業區」熱鬧開展迄12日，一萬多株桃金孃樹盛開艷麗的花朵，打造美麗粉紅花海，相當吸睛。開幕首日，桃園市長鄭文燦特別邀請啦啦隊女神「孟潔」，並為其戴上花冠，正式宣告女神「桃金孃」降臨坑子溪，歡迎大小朋友來坑子溪與桃金孃女神一起渡過最美的夏日時光。

▲女神「桃金孃」降落2022年夏日桃金孃節。（圖／農業局提供）

▲桃園市長鄭文燦和啦啦隊女神孟潔，為活動揭開序幕。（圖／農業局提供）

市長鄭文燦表示，桃金孃是蘆竹區「坑子溪休閒農業區」的形象花卉，5-6月初夏之際正是桃金孃滿開的時節。今年活動主會場位於「坑子溪休閒農業區遊客中心」，規畫三大賞花區，民眾可以悠閒地漫步在粉紅色的桃金孃花海中，此外，以桃金孃的花語「女神」設計三大裝置。

▲女神「桃金孃」降落2022年夏日桃金孃節。（圖／農業局提供）

▲活動現場種植三區桃金孃，粉嫩嬌豔的模樣相當吸引人。（圖／農業局提供）

分別是：純白色歐風造型的「女神宮殿」、魔幻帥氣的女神坐騎「彩虹獨角獸」、粉嫩七彩的「彩虹舞台」及錯落在田間的桃金孃造型座椅，提供遊客多種拍照打卡的美麗場景，活動期間每個周末精彩活動不間斷，有寓教於樂的「桃金孃小學堂」，帶領民眾認識桃金孃的前世今生，更邀請Big Apple搖擺舞團、重擊現實打擊樂團、農村武裝青年、在地社區及偶偶偶劇團…等國內知名表演團隊在彩虹舞台輪番上演。

▲女神「桃金孃」降落2022年夏日桃金孃節。（圖／農業局提供）

▲桃金孃的花語「女神」。（圖／農業局提供）

市府副秘書長邱俊銘表示，本次活動也串聯坑子溪休閒農業區的七大農場，於周末假期推出豐富趣味的農事體驗活動，包含小木屋休閒農場的桃金孃茶包DIY、竹峰茗茶的茶廠導覽、羽泰製茶廠的採茶支體驗、桃蘆坑休閒農場的摸蜆仔體驗、貓尾崎紅龍果園的疏花苞體驗、英智農場的採蔬果及卿卿百果園的手做竹蜻蜓等，民眾在賞花之餘，走進農場體會自然純樸的風光，及慢活的鄉村田園步調，還可前往周邊特色景點，包括：閩南式傳統建築的道貫堂及德馨堂、日治時期興建的外社輕便車站、貓尾崎步道…等，深具豐厚人文底蘊。

農業局長郭承泉表示，活動適逢防疫期間，響應中央疾病管制中心規定，展區內需全程配戴口罩，請民眾務必做好個人衛生，保護自己也保護他人，交通部分，假日規劃「園區外」、「園區內」接駁專車，讓民眾輕鬆暢遊坑子溪休閒農業區，會場周邊設有兩處停車場，平假日皆可停放。假日人潮眾多，建議停放在「山鼻站停車場」或「山外路」單側，再搭乘接駁車至會場。

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