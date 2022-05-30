花語「女神」！2022夏日桃金孃節6／3-12日登場

▲裝置作品「彩虹獨角獸」相當浪漫。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2022夏日桃金孃節」於6月3日至12日，在桃園蘆竹區登場。市長鄭文燦30日出席活動記者會表示，今年活動以「幸福殿堂」為主題，主展區位於「坑子溪休閒農業區旅遊中心」周邊，呼應桃金孃花語「女神」的含意，展區設計了女神坐騎「彩虹獨角獸」、「女神宮殿」及「彩虹舞台」等三大裝置作品，讓每個人都能成為女神，拍下美照。

▲2022夏日桃金孃節啟動。（圖／記者楊淑媛攝）

鄭市長表示，桃金孃屬於常綠灌木，開花時如女人般風情萬種，因此被稱為桃金孃，是蘆竹坑子溪流域廣受喜愛的特色樹木，自2019年起復育超過1萬株，亭亭玉立的花海在夏日盛開，非常漂亮。目前桃園市各休區內的休閒農場很多，也產生群聚效應，本次活動也串聯休區內7大農場，包括小木屋休閒農場、桃蘆坑休閒農場、竹峰茗茶休閒農場、羽泰製茶廠、卿卿百果園、貓尾崎紅龍果園、英智農場等，推出有趣的農事體驗。

▲桃金孃花語為女神。（圖／農業局提供）



鄭市長提及，桃園升格前沒有休閒農業區，當時台北市、桃園市都沒有休閒農業區，台北是幾乎找不到那麼大的農地，但桃園農地約4萬8,000公頃，橫跨南北山海，且農業類型多，具有發展休閒農業區的條件；近8年來市府努力推動，目前桃園已通過劃設10個休閒農業區，並以「一休區一花卉」的策略發展各個休區特色，其中蘆竹區有2個休區，包括大古山休閒農業區以野百合花季為主題、坑子溪休閒農業區則以桃金孃為主題。

▲桃園市長鄭文燦推廣在地的農產品。（圖／農業局提供）

副秘書長邱俊銘表示，蘆竹區坑子里內擁有閩南式傳統建築、日治輕便車站、貓尾崎步道等景點，深具人文底蘊，「2022夏日桃金孃節」活動期間特別規劃兩條小旅行路線，邀請民眾跟著旅遊達人走訪，細細品味在地風光。假日期間也安排創意體驗活動，包括：「桃金孃小學堂活動」，邀請老師帶領大小朋友認識桃金孃的前世今生，還可以製作專屬活動帆布袋帶回家，以及「夏日桃金孃飲」活動，讓民眾品嚐由桃金孃製作而成的飲品。

▲桃園市長鄭文燦推廣在地的農產品。（圖／記者楊淑媛攝）

農業局長郭承泉表示，「2022夏日桃金孃節」假日亮點表演活動包括：6月3日小小花仙子演出；6月4日律動夢想我最搖擺，邀請「Big Apple 搖擺舞團」及「重擊現實打擊樂團」演出；6月5日鄉村搖滾，邀請「農村武裝青年」樂團帶來農村新勢力；6月11日由在地社團帶來「舞動嘉年華」；6月12日邀請「偶偶偶劇團」與親子同樂。

▲女神宮殿坐落在花海。（圖／農業局提供）



郭局長表示，為讓民眾更輕鬆出遊，假日活動規劃園區外、園區內不同的接駁方式。園區外由A10山鼻站-山外路(兩站)-主會場，每15分鐘一班。園區內分紅、藍兩條路線，紅線：主會場→小木屋休閒農場→竹峰茗茶→貓尾崎紅龍果園(停大水湳路與孔明路口)。藍線：主會場→桃蘆坑休閒農場→卿卿百果園，每小時一班由主會場發車。而會場周邊設有兩處停車場，假日人潮眾多，可停放在山鼻站或山外路單側，再搭乘接駁車至會場。