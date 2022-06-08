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桃園推動農民四大福利措施　農民職災保險投保率六都第一

▲桃園推動農民四大福利措施，成效良好。（圖／農業局提供）

▲桃園推動農民四大福利措施，成效良好。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為降低氣候變遷對農民造成的衝擊，並提高農民從農安全保障，使農民能安心從農。桃園市長鄭文燦8日在市政會議表示，桃園市推動農民四大福利措施成效良好，除了全面補助農保自負額保費外，目前農民職災保險投保率40.09%，全國第四名、六都第一名。

其中龍潭、八德、桃園、大溪、蘆竹、復興等6家農會投保率已達50％；農作物保險件數與面積也呈現逐年成長、家畜保險競賽也榮獲全國乙組第一名；目前也有3,312人參加農民退休儲金。

▲桃園推動農民四大福利措施，成效良好。（圖／農業局提供）

鄭市長也特別肯定農業局輔導基層農會，推動成立農民職災保險申請理賠輔導小組，加速理賠給付送件與提高理賠通過率。同時請農業局持續輔導農會提高農民職業災害保險投保率，朝50%方向努力，並持續積極向農委會爭取針對桃 園市高風險農作物如：水蜜桃、洋香瓜、香瓜等作物納入投保品項。

市府農業局表示，桃園市從2015年起全額補助農民健康保險保費，設籍桃園農民免繳保費，即能獲得生育、身心障礙與喪葬津貼；2018年11月農民職災保險開辦，更率先全國提出補助農民職災保險一半保費，讓投保者2021年更訂定農民職災保險投保率獎勵方案，鼓勵農會積極推動，提高投保率，讓農民在田間獲得最完善的保障；2021年實施農業保險法後，市府再加碼補助40%保費，補助額度全國最高，讓農民從事農業生產免於後顧之憂；2021年推動的農民退休儲金制度，農民每月可選擇提繳基本工資1~10%儲金，農委會對等提繳相同金額，至65歲時，可依個人專戶累積的本金及收益，按月請領退休儲金。

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