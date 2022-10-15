中選會公佈「九合一投票7步驟」　因應疫情「這兩項」規定大不同

記者詹宜庭／台北報導

地方公職人員選舉（九合一大選）與憲法修正案公民複決第1案（18歲公民權）將於11月26日投票，凡符合年滿20歲等法定資格的選舉人都將收到投票通知單。中選會15日發布「投票指南7步驟」的簡單投票指南動畫影片，相較過往，今年為因應疫情，民眾投票前須測量體溫、用酒精消毒，並暫時脫下口罩讓選務人員確認身分。

中選會今日公布2022年簡單投票指南動畫影片，影片指出投票7步驟，包括：一、先測量體溫、用酒精消毒；二、暫時脫下口罩讓選務人員確認身分；三、領取選舉票；四、領取修憲複決票；五、進入圈票處圈票；六、將選票投入指定票匭；七、投票完成。

值得注意的是，由於疫情關係，今年投票相較過往，民眾投票前須測量體溫、用酒精消毒，並暫時脫下口罩讓選務人員確認身分。

中選會更補充2項選舉人法定資格，其中111年地方公職人員選舉選舉人資格部分，須為中華民國國民、滿20歲、未受監護宣告，並在該選舉區繼續居住4個月以上；而憲法修正案公民複決第1案舉人法定資格則為中華民國國民、滿20歲、未受監護宣告，且要在中華民國繼續居住6個月以上。中選會說，若符合上述法定資格的選舉人都將收到投票通知單，確認投票地點與時間後，攜帶身分證、印章與投票通知單即可前往投票。

另外，中選會也提醒投票相關規定，包括投票時禁止喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票；請勿攜帶手機或具攝影功能的器材進入投票所，但已關閉電源的行動裝置，不在此限；禁止攜出或故意撕毀選票、修憲複決票。

▼中選會公佈今年底九合一投票七步驟。（圖／中選會提供）

