王必勝憶陳時中「我們懷念他」　本人笑回：大家也許想念我吧

▲陳時中出席「葫蘆寺建廟75週年水陸除瘟巡安起駕大典」。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹宜庭／台北報導

「疫情指揮中心」今（15）日屆滿1000天，指揮中心指揮官王必勝表示，指揮中心成立1000天，前衛福部長兼指揮官陳時中就帶領了908天，走過這段路，「我想我們都會懷念他」。對此，民進黨台北市長參選人陳時中笑回，以前大家天天都見面，早也見晚也見地討論事情，現在卻缺少了這樣的機會，「大家也許想念我吧。」

王必勝出席COVID-19防疫1000天「千錘百鍊蘋安幸福」活動時表示，指揮中心成立1000天，陳時中就帶領了908天，走過這段路，「我想我們都會懷念他。」他也補充，陳時中把指揮官的棒子交給他，讓他能與優秀的團隊繼續守護台灣，昨天指揮中心將象徵平安的蘋果送給他，希望陳時中在另外一條跑道上努力。

陳時中15日上午出席葫蘆寺「九聖齊臨水陸除瘟遶境起駕大典」，被媒體問到王必勝說「我們懷念他」似乎不太妥？陳時中笑著回應，以前大家天天都見面，早也見晚也見地討論事情，現在卻缺少了這樣的機會，「大家也許想念我吧。」

至於對指揮中心成立1000天的感想，陳時中表示「心情真的是酸甜苦辣都有」，但他還是滿心期待疫情趕快過去、經濟趕快復興。