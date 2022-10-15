林為洲、何志勇騎eBike　推節能交通共創竹竹生活圈

▲林為洲、何志勇騎eBike。（圖／何志勇提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨文傳會副主委、新竹市議員候選人何志勇今（14）日合體國民黨竹北市長候選人林為洲，在竹北騎乘電動輔助自行車（eBike)。何志勇表示，惟有越縣市行政區劃分界，才能夠成就新竹未來發展，他期盼林為洲順利當選竹北市長，未來合作共推eBike普及。

何志勇主打「環保永續、智慧交通」；「親子文教、活力新竹」；「國際連結、創新經濟」三大面向政策，其中推行eBike成為重要政見之一。先前何志勇已與國民黨前黨主席江啟臣、前新竹市市長林政則等人合體騎車，也獲得國民黨新竹市長候選人林耕仁青睞，成為市長與市議員共推的重要政見。

林為洲表示，這次與何志勇合體就是要一起在竹北推行eBike。目前YouBike都是以騎休閒為主，或近距離通勤、通學，但要超過三公里騎乘YouBike太費力，因此可改騎eBike，才能代替汽機車，真正解決交通阻塞問題，同時也能促進節能，竹北作為進步的城市，應該可以推動。未來eBike將與YouBike共存，且eBike也能突破人工換電瓶頸，直接透過充電樁充電，這是未來的趨勢。

關於新竹縣市哪些區域可以率先試點？林為洲認為，竹北的市民去科學園區上班、台元科技園區上班，或是要去坐高鐵、臺鐵上班，這些距離超過三、五公里，eBike就有可能可以替代機車或汽車，成為交通工具。

林為洲說，為了克服周轉率的問題，所以eBike數量不會像YouBike這麼多，這些需要試行才知道。他舉例，竹北要去臺元科技園區上班的人超過五千人，如果有一千臺eBike代替，對竹北的交通改善很大，對節能跟分流都有幫助。這些未來也會先評估，會參考臺中市與剛試行的嘉義市的使用狀況。

對於能與林為洲一起推行eBike，何志勇形容是「Great minds think alike」（不謀而合、英雄所見略同）。他表示，eBike除了節能、綠能、國際接軌外，更能達成交通分流。新竹市東區跟竹北一樣都有上下班堵車的問題，交通問題不可能直接解決，捷運也不是一年兩年就能蓋好，但是能讓部分的車給eBike這類大眾運輸系統代替，每天只要能有一成的人改騎eBike，交通狀況會好很多。

何志勇強調，eBike不是完整解決交通問題的方法，但它是第一步，也不用花很多錢。

何志勇指出，竹北比起新竹市東區，最得天獨厚之處在於它馬路寬、有人行道，腳踏車道的畫設相對簡單。他計畫，要從科學園區直接拉自行車道到竹北高鐵站，用此方式讓交通串流。新竹是科技首都，竹竹又是台灣未來發展重鎮，沒有道理不跟國際接軌。eBike在歐洲都已是高鐵站的接駁工具。

何志勇直言，「我們成天喊科技首都，如果不做一點科技的事，那實在太落伍。他也強調，eBike代表的是綠能、環保與運動，這是價值觀的選擇，推行eBike代表台灣人的重要進步。」

最後，何志勇強調，雖然選舉和行政區劃有分區，可是真正好的市政不應因行政區而有區隔，應該要共同規劃。他舉例，YouBike據點附近的新竹地方法院，過去位於新竹市政府旁，現在搬遷至竹北，顯示要跨越縣市行政區劃分界，才能夠成就新竹未來發展。

