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電動車正名「微型電動二輪車」11／30起掛牌　違規上路開罰

▲▼微型電動二輪車應經檢測及審驗，依規定投保強制汽車責任險，並向監理機關登記、領用、懸掛牌照後，始得行駛道路。（圖／台東縣警察局提供，下同）

▲▼微型電動二輪車應經檢測及審驗，依規定投保強制汽車責任險，並向監理機關登記、領用、懸掛牌照後，始得行駛道路。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

由於現行的「電動自行車」外觀與「電動機車」相似，近年來經常衍生違規取締爭議及辨識困擾，為加強管理，交通部近日預告除了將電動自行車正名為微型電動二輪車，同時微型也將正式領牌納管，未掛牌上路將可罰1200~3600元，相關規定及罰則預計11月30日起上路。

▲▼微型電動二輪車應經檢測及審驗，依規定投保強制汽車責任險，並向監理機關登記、領用、懸掛牌照後，始得行駛道路。（圖／台東縣警察局提供，下同）

今年5月4日新修正之道路交通管理處罰條例已將原條文中的「電動自行車」字樣改為「微型電動二輪車」，明訂微型電動二輪車應經檢測及型式審驗合格，依規定投保強制汽車責任險，並向公路監理機關登記、領用、懸掛牌照後，始得行駛道路，相關法規預計於11月30日起上路。

▲▼微型電動二輪車應經檢測及審驗，依規定投保強制汽車責任險，並向監理機關登記、領用、懸掛牌照後，始得行駛道路。（圖／台東縣警察局提供，下同）

▲▼關山警察分局利用社區治安會議及各鄉、鎮、村、部落辦理活動時機，向民眾加強宣導新制及警方執法作為。

台東關山警察分局利用參加社區治安會議及各鄉、鎮、村、部落辦理活動時機，至現場以國語、閩南語及部落母語等，向民眾加強宣導交通安全與新制及警方執法作為。除此之外，也運用網路及廣播無遠弗屆的特性，透過分局臉書粉絲頁及警廣台東分台加強宣導，讓民眾及早因應依規定辦理，方可避免受罰。

▲▼微型電動二輪車應經檢測及審驗，依規定投保強制汽車責任險，並向監理機關登記、領用、懸掛牌照後，始得行駛道路。（圖／台東縣警察局提供，下同）

關山警察分局表示，「微型電動二輪車」正式納入牌照管理後，透過交通宣導及執法，將可減少超速改裝、未戴安全帽等交通違規情事，可大幅減少改裝電動車之亂象，亦可在交通事故上釐清駕駛人和車主之肇事責任。

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