蔡壁如預告成真　4月才說一旦離職「接替的會是吳欣盈」

▲蔡壁如曾說，一旦年底選舉有現任立委選上或她離職，下一個接替的就會是吳欣盈。（圖／記者林敬旻攝)

記者趙蔡州／綜合報導

民眾黨立委蔡壁如14日晚間宣布辭去立法委員職務，她的缺額將由新光集團長女吳欣盈遞補。其實吳欣盈在2020年立委選舉時，就答應擔任民眾黨不分區立委，今年4月更接任蔡壁如辦公室顧問，被外界猜測「可能在替之後遞補成立委暖身」，沒想到如今真的將遞補接手立委職務。

新光金大公主吳欣盈在2020年立委選舉時，答應擔任民眾黨不分區立委，並被列在第7位，消息震撼了當時的金融圈和政壇，不過當年選舉民眾黨只拿下了5個不分區立委席次，她也因此無緣進入立法院。

今年2月傳出柯文哲疑似不滿秘書長謝立功辦事不力，有意讓蔡壁如請辭立委接任黨秘書長，吳欣盈4月隨即接任蔡壁如辦公室顧問，不久後更罕見出席民眾黨立院黨團會議。當時外界就猜測，吳欣盈可能是在替之後遞補成立委暖身」。

對此，蔡壁如今年4月解釋，她短期內沒有請辭立委的打算，但坦言一旦年底選舉有現任立委選上或她離職，下一個接替的就會是吳欣盈，如今是先讓對方了解黨團運作。

沒想到蔡壁如今因為論文抄襲風波，被德明財經科技大學撤銷碩士學位，她14日晚間9點在臉書宣布辭去立委職務。對此，民眾黨表示，蔡壁如缺由新光集團長女吳欣盈遞補。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完