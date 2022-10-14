柯文哲稱蔡壁如「無意抄襲」　他困惑：難道寫論文時被附身？

▲蔡壁如公開回應德明科大「學術倫理案審定結果」。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

德明財經科技大學13日公布學術倫理委員會決議，認定民眾黨立委蔡壁如論文違反學術倫理，並撤銷學位。民眾黨主席柯文哲則表示，相信蔡壁如「沒有意圖抄襲」，對此，立委林俊憲14日指出，自己不是很懂什麼叫無意圖的抄襲，難道寫論文複製貼上時的蔡壁如不是真正的蔡壁如？這恐怕就不是學術倫理問題，而是玄學問題了。

德明科大判定蔡壁如碩士論文違反學術倫理，撤銷其碩士學位，蔡壁如第一時間表示，不能認同審查結果，會捍衛自己的權益與清白，也請學校公開相關審查資料，將依法提出救濟申覆。柯文哲受訪時則表示，相信蔡壁如「沒有意圖抄襲」、要看判決書全文。

對此，林俊憲質疑，自己不是很懂什麼叫無意圖的抄襲？難道寫論文複製貼上時的蔡壁如不是真正的蔡壁如？這恐怕就不是學術倫理問題，而是玄學問題了。

對於蔡壁如論文爭議，林俊憲表示，翻開蔡壁如的論文一看，內容什麼都有，有的是媒體報導、有的是維基百科，甚至連議員的臉書都抄，與其說是論文還不如說是剪貼簿。

林俊憲表示，如果真的是「沒有意圖」，那就代表蔡壁如在貼上這些內容當成自己著作時完全不認為有問題，單從這個角度來看，她也沒有資格獲得碩士學位，因為她連怎麼寫論文都不知道。

對於柯文哲說法，林俊憲指出，所以無論有意圖還是沒意圖，蔡壁如的學位被撤銷都是理所當然，柯文哲在做的是「政治上的止損」，就像《刑法》中過失罪名的處罰要比故意輕一點一樣。但當初柯文哲在批評其他人時可不管什麼有意圖無意圖，雙重標準實在很難看。

林俊憲表示，既然柯文哲總是語不驚人死不休，自己提供另外一種護航說法給他參考：可以說蔡壁如在寫論文時被附身了，手不聽使喚地按下複製貼上，如此一來既解釋了何謂「沒有意圖」，還可以把焦點轉移到玄學探討上，「不會有人再關注論文抄襲，保證能發揮奇效！」

