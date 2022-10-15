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幕後／不到12小時！蔡壁如喊有信心到請辭　黨內憂衝擊選情成最後稻草

▲▼蔡壁如公開回應德明科大「學術倫理案審定結果」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡壁如宣布辭去立委。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男、杜冠霖／台北報導

德明財經科技大學13日公布學術倫理委員會決議，認定民眾黨立委蔡壁如論文違反學術倫理，並撤銷學位。稍早蔡壁如也宣布辭去立委，據了解，蔡壁如最初就辭意已決，但從早上開記者會澄清到宣布請辭，短短不到12小時有如此轉折，黨內要求請辭聲浪頗大成為最後一根稻草，在與黨主席柯文哲開會後拍板，由蔡壁如對外宣布請辭立委一職。

德明科大宣布撤銷蔡壁如碩士學位，蔡14日上午召開記者會表示，不能認同審查結果，會捍衛自己的權益與清白，也請學校公開相關審查資料，將依法提出救濟申覆，她強調，對自己論文很有自信，若真有瑕疵，願意辭去立委職位，然而蔡卻在短短不到12小時後突然宣布請辭。

在德明科大宣布撤銷學位後，就引起各界議論，特別在前新竹市長林智堅爆發論文抄襲爭議時，包含黨主席柯文哲、立委高虹安在內，民眾黨對該議題砲火相當猛烈，而今蔡壁如同樣被認定違反學倫，就被外界質疑是「迴力鏢」痛擊、民進黨更反批民眾黨是「雙標政黨」，讓黨內不少參選人憂心忡忡。

據了解，民眾黨內憂心此事若繼續延燒，可能衝擊年底選情，因此黨內基層掀起要求蔡壁如請辭聲浪，希望藉此主動止血，蔡在宣布前也與柯文哲開會討論，最後拍板由蔡壁如主動請辭，而知情人士指出，蔡壁如最初就辭意已決，經溝通、對話後，今日對外公布。

在蔡壁如宣布辭職後，民眾黨也證實，不分區立委缺額由新光集團長女吳欣盈遞補。新光金大公主吳欣盈在2020年立委選舉時，答應擔任民眾黨不分區立委，並被列在第7位，消息震撼了當時的金融圈和政壇，不過當年選舉民眾黨只拿下了5個不分區立委席次，她也因此無緣進入立法院。

據悉，吳欣盈今日也有出現在蔡壁如立院辦公室，被解讀是為立委交接「暖身」，而知情人士透露，蔡壁如今下午在高雄，傍晚回到台北才進辦公室，並沒有遇到吳欣盈。

事實上，早在今年四月，就曾傳出柯文哲有意讓蔡壁如請辭不分區、專職黨秘書長，主持黨務及年底選戰事務，當時吳欣盈也突然現身民眾黨團輿情晨會，引起外界關注。

當時蔡壁如否認請辭一說，稱吳是辦公室顧問，但蔡也透露，若是自己請辭，下一個接替的就是吳欣盈，如今卻因意外爆出論文門，讓當初一席說法一語成讖。

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