電視報修不想等！他「先搬好市多新貨再退」...網轟秀下限

▲美式賣場好市多因為退貨機制很彈性又寬鬆，引來有消費者走偏門，遭到其他網友批評。（圖／CTWANT提供）

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美式賣場好市多（Costco）因為有無條件退貨機制，方便民眾在遇到不符使用期望的時候可以順利退貨，但也因此造成不少人鑽這項規定的漏洞，從中貪小便宜。有一名好市多會員最近就自以為聰明的分享，提到自己過去在賣場買的75吋電視最近故障了，但維修廠商要換新機得等2周，但該名會員不想等這麼久，竟突發奇想，企圖使出一招，也就是先到「好市多搬一台回家，等換貨來時，再把好市多買的拿去退」，認為這筆帳應該還是算到TCL頭上，對廠商沒差。但網友看了紛紛搖頭，直言「無恥秀下限」、「退貨機制就是這樣搞爛的」。

一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」社團發文提到，自己在2020年9月，曾在好市多買了一台TCL 75吋電視。但上周畫面突然整個黑掉，無法顯示影像，他打給TCL客服報修，維修人員到他家檢查，表示因為還未滿3年保固期，可以依規定直接換一台新的TCL給他。

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但男網友表示，整個換機作業得費時2周，他自己也知道電視壞掉好像也不關好市多的事，「但退休的人在家沒電視還真無聊的。我想跟TCL的客服說，到時沒來的話，我就再到好市多搬一台回家，等換貨來時就把好市多買的拿去退。這應該還是算到TCL吧。」

網友看到這名消費者自以為是的想法，紛紛感到傻眼，留言批他：「拜託這種道德沉淪，無恥秀下限的事就免了吧！別降低人民素質，謝謝。」、「有錢是一回事，浪費東西又是一回事，退貨機制就是這樣搞爛的，居然有臉寫在版上告知…佩服。」

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