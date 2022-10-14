壯年男不菸不酒...竟罹胰臟炎命危！醫追問傻了：是水果害的

▲男子三酸甘油酯超標，原因竟是水果造成的。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

一般人總認為水果很健康，但因為糖分高，過度攝取可能會增加風險。有一名男子胰臟發炎掛急診，情況相當危急，抽血時竟抽出黃色稠狀的乳糜血，才發現他三酸甘油酯超標，原因正是水果害的。

肝膽腸胃科醫師葉秉威在《醫師好辣》節目中透露，喜歡吃高糖、高油、高熱量食物，會讓血液中壞的膽固醇及三酸甘油酯飆升，可能會造成心肌梗塞、中風，血脂肪如果居高不下，會對身體造成危害。曾有一名40歲男性病患，因為肚子痛掛急診，檢查發現是胰臟發炎，於是收治住院。

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該名患者呼吸很喘，幾乎沒有小便，葉秉威坦言：「當我看到他的時候，我知道時間不多，我必須要趕快幫他找到原因。」由於胰臟癌在台灣最常見的原因就是喝酒或膽結石造成，他便詢問是否有喝酒的習慣，但是對方不菸不酒，電腦斷層掃描也沒看到膽結石的狀況，不解為何飲食健康，胰臟會發炎。

▲病患的血不是紅色，而是黃色稠狀。（圖／翻攝自醫師好辣YouTube）

葉秉威做進一步檢查，幫男子抽血，結果超嚇人，「他抽出來的血不是紅色的，而是黃色稠稠的，一看就知道是乳糜血，就是血中有非常大量的三酸甘油酯，造成血的顏色改變，就是血太油」，有這種狀況代表三酸甘油脂一定破表，死亡率很高。

果然，男子的三酸甘油脂高達2000mg/dL，正常人應該要小於150mg/dL。葉秉威當時看到就傻了，「我們就知道這個人可能狀況不會太好」，追問下才得知，男子患有遺傳性血脂異常，但因為沒症狀，一直不以為意，醫師開的藥都沒吃，只靠「水果食療」控制。

不過，高糖分的水果會讓三酸甘油脂變更高，男子本身指數已經很高，又因為飲食習慣忽然拉高，導致急性胰臟發炎，還好提早找到原因，用藥物和大量的點滴治療，及時將發炎的情況給撲滅，最後順利出院。

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