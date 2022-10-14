正在談離婚！老公「帶蟑螂回家養」　美女律師崩潰不忍了

▲律師李怡貞。（圖／翻攝女人大律師李怡貞臉書）

圖文／CTWANT

經手過不少離婚、外遇案件的美女律師李怡貞，居然自己也將步上離婚、單親之路？言論直率、時常在臉書分享生活瑣事、發表評論的律師李怡貞，今（14日）上午突然很生氣的發文自爆「目前跟配偶正在談離婚」，而之所以氣到跟老公喊切，導火線竟是一隻蟑螂。原來李怡貞的老公把一隻蟑螂帶回家飼養餵食，卻擺爛不妥善處理蟑螂的生活，導致蟑螂時不時在家裡出沒，還越養越肥，讓律師李怡貞氣得直喊要離婚。

李怡貞今日上午在臉書發文憤怒的抱怨自己老公，「為了一隻蟑螂，是配偶帶回來還餵食的，我說我不怕蟑螂，但是我真的我不想髒了自己的手處理，配偶擺爛也拖著死不處理。」由於老公放任蟑螂在家中隨意出沒，還越養越肥不處理，讓李怡貞生氣直喊：「忍無可忍」。

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李怡貞並透露，「目前我跟配偶正在談離婚」，還在底下留言處表示：「恭喜配偶終於如願以償，好好跟蟑螂共存吧，要養幾隻就去養幾隻」，引起網友一陣討論，有人提醒搞笑李怡貞，「「嗯！想一下，莫非這是配偶設計的，他要…」；還有人好奇，「原來這樣可以離婚成功？」但也有人很苦心的勸李怡貞不要為了蟑螂衝動離婚，「為了蟑螂吵假不值得」。

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