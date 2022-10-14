只差3個月就畢業！馬國女大生遭殺害...魂斷台灣回不了家

▲銘傳大學馬來西亞籍蔡姓女大生昨日遭殺害陳屍租屋處，校方現已通知其家人，並將全力協助處理後事。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

銘傳大學馬來西亞籍蔡姓女大生昨日被發現陳屍租屋處，涉有重嫌的30歲陳姓男子現已被逮捕。校方表示，蔡女是海青班大眾傳播科的學生，目前僅缺2門體育課，預計明年1月就能畢業，此消息讓全校上下都十分悲痛，已連絡蔡女家屬前來處理，校方也會全力協助後事。

銘傳大學表示，蔡女平時很有禮貌、人緣極佳，生活上也沒發現任何異樣，其弟弟也是海青班學生，目前已畢業返回馬來西亞，蔡女則就讀大五，僅差2門課就能畢業，預估在明年1月可以取得學位。

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校方提到，目前已與蔡女的弟弟和家屬聯繫，其家人驟聞噩耗十分震驚，目前正趕往台灣處理中，為避免家屬人生地不熟，校方將會派專人協助家屬配合警方辦案，後事也會盡全力幫忙，希望死者的父母可以節哀。

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