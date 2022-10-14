節儉母轉性大買名牌包！她憂「很多叔叔登門找」：媽媽被包養嗎

▲一名女網友表示，媽媽最近諸多反常的舉動，讓她心生疑竇，懷疑媽媽被人包養。（圖／翻攝自Dcard）

圖文／CTWANT

一名女網友在網上發文表示，自己的媽媽過去相當節儉，不會隨便亂花錢。不過原PO日前卻在媽媽的房間發現一個名牌包，並從弟弟口中得知，媽媽這陣子的行為相當反常，不但辭去了工作，還每天出門見網友到深夜才回家，故讓原PO心生疑竇，懷疑媽媽被人「包養」。

原PO在Dcard發文寫下，高二時爸爸出軌，後來在和媽媽決議離婚的前一週突然心肌梗塞去世，一夕之間全家的生活重擔便落在媽媽的肩上，當時原PO還因此患上嚴重的焦慮症而一度休學。之後媽媽更為了維持家計，最多一次同時打3份工兼家庭手作，「她的個性很節儉，保養品不買，化妝品也不買，連袋子也都一直使用我弟之前兒童節拿回來的政府贈品。記憶中，我媽不是那種會捨得花錢買昂貴物品的人，甚至我連母親節我買點禮物給她都會被她罵浪費錢。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO大學畢業後便一人居住在外，家中只剩下尚在就學的弟弟和媽媽。不過原PO透露，某天接到弟弟打來的電話，對方稱「大事不妙」，希望她能儘快回家一趟。而當原PO回到家後，竟在媽媽的房間發現了一個名牌包，原本她不以為意，想說可能是因為媽媽近期的金錢壓力變小，才終於捨得花錢，然而她卻被弟弟告知，沒怎麼在用社群軟體的媽媽，近期開始很積極地在個人的平台頁面上發自拍，也會把自己關在房間裡講電話。

接著弟弟還說，媽媽這幾個月在臉書加入了一個奇怪的社團，很常看到媽媽和網友出門團聚，也會有很多的叔叔來家裡找媽媽，平常他們都待在房間裡不出來，也不知道他們做了什麼或在幹嘛，總覺得很奇怪。同時弟弟還發現，媽媽辭掉了所有的工作，每天出門見朋友，一去就是到11、12時才回家。

眼見弟弟對媽媽最近的反常舉動感到相當不安，原PO便決定在當天晚餐時藉機開口試探，而媽媽則對此回覆，名牌包是由一名朋友所贈送，因為她們很常一起去旅行，「出於方便，就買了幾個包包給我。」同時媽媽還說，現在不是沒有工作，而是換了一份比之前的薪水還高上好幾倍的工作，這份工作還能讓她到處遊山玩水。

▲原PO在媽媽的房間發現名牌包，媽媽對此則回覆，包包是由一名朋友所贈送。（圖／翻攝自Dcard）

原PO坦言，聽完媽媽的一番說詞，懷疑她是被人所「包養」，但又不能因此去亂看媽媽的手機內容，更不可能逼問或跟蹤她。原PO強調，希望媽媽能開心地做著自己認同或舒適的事，也不免擔心，會不會媽媽是因為被金錢壓力壓得喘不過氣，才會選擇依靠被人「包養」度日，「依照弟弟的說法，媽媽可能還不只見過一個人，難道還有那種社團或網站是可以找包養的嗎？」

貼文一出掀起熱議，有網友表示「給妳媽媽一點隱私吧，即便是被包養，看起來妳媽媽似乎挺快樂」、「感覺滿快樂的啊，不然要守寡做三份工作做一輩子嗎」、「她有她的人生，想開了，過得快樂就好，還是妳要她當深宮怨婦」、「既然她歲數都那麼大了，不如就讓她做她自己想做的事」、「怕是放長線釣大魚，還是勸你媽小心點，別亂簽東西」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

►春風110抽衛生紙「1包不到15元」！買一次全家用整年

►毛孩專用 Dr.好骨力「1顆不到7元」！讓愛貓愛犬健康好靈活

延伸閱讀

▸ 台積電法說 大砍今年資本支出

▸ 2022年安聯全球財富報告出爐 台灣全球第5為亞洲最富

▸ 中國手遊公司董事長舉辦「元宇宙婚禮」 網友吐槽：像勁舞團