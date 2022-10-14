外界估高端價格「都是錯的」　王必勝：扶持國產疫苗絕無非法護航

▲高端疫苗，資料照。（圖／記者李毓康攝）



記者洪巧藍／台北報導

國產高端疫苗爭議不斷，疫苗採購金額也受到關注，昨天才傳出用違約金計算一劑價格1028元，現在又有名嘴爆依據財報推算疫苗價格為723元，並質疑採購有幾百元價差。指揮中心指揮官王必勝今（14）日回應，不管是1028元、723元，都是錯誤的推估，價差更是一種惡意的誤導，在混淆視聽，希望民眾不要輕信。

審計部「COVID-19疫苗採購執行情形專案查核報告」近日曝光，指出高端疫苗有5大缺失，包含多次延遲交貨逾30天以上，衛福部卻未罰違約金，直到要求說明時，才表達依照契約計罰該部分價款的2%違約金，總計扣罰1826萬元。行政院長蘇貞昌今（14）日回應，依約而行，該罰就要罰。

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今天高端疫苗價格又再次引發議論，王必勝回應，「昨天說1千多塊，今天又有723塊，這些都是錯誤推估、數字本身都是錯的，至於幾百塊的價差，是一種惡意誤導」。王必勝說，有關高端價格他已經多次說明，其中有商業合約在，保密期限到了就會進行公布，至於開罰則是依照合約罰。

王必勝強調，指揮中心立場不變，疫苗是重要戰略物資，如果能夠自己製造生產，就像國防上的國艦國造，防疫作戰上面就會更有應變、處理能力。而成功研發並且由自己國家製造疫苗非常難能可貴，不管哪一家疫苗廠想做，國家都會予以扶持，即便如此，高端相關事務都是依法辦理，公事公辦，沒有非法護航。

針對審計部報告延遲交貨計罰，王必勝也重申，今年3月完成全部交貨之後，已經進行計罰，3月時已經裁罰完畢，也都是7個多月前的事情，沒有護航，也不要再誤導。

至於高端合約保密5年，最快何時會進行公布？王必勝僅回應，保密期限是在最後一批疫苗交貨之後，執行合約完畢起算。