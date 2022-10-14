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指揮中心最快明年3月解散　2原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

台灣昨日（13日）正式開放國門，全面採入境0+7免隔離，但現在國內疫情仍處於高峰期，加上進入秋冬季節，流感、呼吸道融合病毒等病例也陸續增加。有知情人士透露，中央流行疫情指揮中心最快明年3月解散，但也有可能延到明年6月30日。

▲▼10/13中央流行疫情指揮中心記者會。（左起）發言人莊人祥、指揮官王必勝、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心最快可能會在明年3月解散。（資料照／指揮中心提供，下同。）

從BA.5衍生出的新分支BF.7近期在歐美國家的感染比例逐漸攀升，我國在8月到9月間曾驗出3例BF.7境外移入，後續未發現本土個案。現在國內疫情仍處於高峰期，指揮中心13日公布新增5萬3356例本土個案、65例境外移入，以及20例死亡，創下這波BA.5疫情的次高紀錄，今年累計的確診病例數也突破700萬例。

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▲▼0+7機場檢疫調整。（圖／指揮中心提供）

▲我國13日正式開放國門。

不過，隨著邊境解封，各界都很關心指揮中心是否會解散。根據《聯合新聞網》報導，有知情人士透露，關於指揮中心要在什麼時候解散，總統府、行政院及衛福部都各有見解，因為11月將進入流感流行期，並在明年春節達到高峰，加上開放國境可能會再掀起新一波疫情，短期之內還是需要指揮中心，推測最快應該會在明年3月解散，或者是依照「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，直到明年6月30日才有可能解散。

衛福部預防接種諮詢委員會（ACIP）召集人李秉穎受資深媒體人周玉蔻專訪，被問及指揮中心解散時間時，他表示，當不用再統計所有確診人數、新冠肺炎引起的嚴重程度小於流感時，就是指揮中心退場的時機，預估應該再過幾個月就會解散，不過，還是要視實際疫情狀況而定。

▲▼10/13新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲13日新增5萬3356例本土個案。

至於國內疫情部分，指揮官王必勝表示，現在全球流通又開始了，BF.7不只會進到台灣，指揮中心將持監測續病毒特性與相關資料，暫時不考慮鬆綁確診者與同住家人的居家檢疫措施。另外，考量到進入秋冬季節之後，不少呼吸道疾病包括流感、呼吸道融合病毒、肺炎鏈球菌等病例陸續增加，王必勝強調，對抗呼吸道傳染病最好的方法就是戴好口罩，所以戴口罩政策暫時不會調整，「會比較晚討論這問題，我想應該是11月後才有機會討論這問題。」

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