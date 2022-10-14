兒童重症+3！1歲童快篩陽2天後「胸凹、喘鳴」　併發肺炎加護搶救中

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增3例新冠兒童重症通報，當中1名1歲男童，因症狀快篩陽確診，2天後因為嗜睡、呼吸急促到急診，檢查有胸凹、喘鳴、呼吸窘迫插管，診斷新冠病毒感染併細支氣管炎，目前還在加護病房救治，歸類為併發肺炎。

指揮中心公布今日新增通報中重症共245例，其中中症163例，重症82例，而今年累積通報中重症已經突破破3萬例。今天新增個案當中，仍有3例較為特殊的兒童個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，個案分別併發肺炎、腦炎以及MIS-C。

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▲指揮中心10/14公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞指出，併發肺炎為1歲男童，本身沒有慢性病、沒打疫苗，10/9起發燒腹瀉，當天診所快篩陽性通報確診，10/11因為嗜睡、呼吸急促至急診，檢查有胸凹、喘鳴、呼吸窘迫，插管使用呼吸器收住加護病房，診斷為新冠病毒感染併細支氣管炎，給予瑞德西韋等藥物治療，10/13拔管移除呼吸器，目前使用高流量氧氣鼻管，仍在加護病房救治中。

併發腦炎為8歲男童，沒慢性病、沒打疫苗，9/15發燒、咳嗽快篩陽性，當晚全身抽搐至急診，因持續抽搐，緊急插管使用呼吸器，電腦斷層顯示腦水腫，診斷為急性腦炎，收住加護病房。後續使用瑞德西韋、抗癲癇藥、降腦壓藥、免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，病況好轉，9/18拔管移除呼吸器，9/23康復出院。

最後是一起MIS-C，個案為1歲女童，無慢性病、沒打疫苗，8/5確診新冠肺炎，10/8起陸續有發燒、嘔吐、紅疹，10/10到急診，檢查發炎指數升高、凝血功能異常，懷疑MIS-C住院，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，病況穩定仍住一般病房。

根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計共247例，36例死亡；分別為33例腦炎、26例肺炎、3例敗血症、11例哮吼、159例MIS-C、2例心肌炎、4例其他（共病、新生兒感染等）及9例家中死亡。

▲指揮中心10/14說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

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