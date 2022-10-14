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LIVE／開國門後確診數增？　指揮中心最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（10/14）日14:00召開記者會，由指揮官王必勝說明最新疫情。昨日是開啟國門的首日，入境檢疫改為「0+7」，而近期本土確診不斷增加，昨日更是來到53,356例，是這波疫情的第二高峰。BA.5病毒分支「BF.7」來勢洶洶，專家直言擋不住，國門大開是否也讓確診暴增？有待記者會公布。

▲▼指揮中心10/7記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

這波疫情從8月中旬到現在，最高峰出現在10月5日單日確診54,874例，而昨日公布新增53,356例本土，解封日迎來這波BA.5疫情以來次高紀錄，且今年累計至今新冠本土病例已超過700萬例。

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睽違938天，邊境昨日解封，入境台灣不再需要居家檢疫，改為「7天自主防疫（0+7）」，取消開立居家檢疫通知書以及追蹤機制、電子圍籬等，不過機場仍會提供4劑快篩，且有症狀者維持原有攔檢機制，至於防疫旅館也將退場。另外，旅遊禁團令解除，首日共計20團，244人來台。

從BA.5衍生出的新分支BF.7近期歐美國家逐漸感染比例攀升，國內在8月到9月間曾驗出3例BF.7境外移入，後續未發現本土個案。王必勝昨日表示，現在全球流通又開始了，BF.7「不只會進到台灣」，指揮中心會持監測續病毒特性與相關資料，確診者與同住家人鬆綁暫不考慮。

至於口罩令，因為台灣本土疫情還未完全降溫，除了新冠肺炎，因逐漸進入秋冬季節，不少呼吸道疾病包括流感、呼吸道融合病毒、肺炎鏈球菌等也陸續增加，王必勝表示對抗呼吸道傳染病就是戴好口罩，所以戴口罩政策暫時不會調整。

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