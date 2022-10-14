快訊／今增80死「創這波疫情新高」　本土+48205

▲指揮中心指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

死亡高峰出現！中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增48205例本土個案，另增62例境外移入，確診個案中新增80例死亡；單日80死創下這波BA.5疫情、從8月中旬以來的新高記錄。

國內本土病例過去兩日都破5萬，今天略降，和上週同日相比也是下降趨勢，不過，死亡方面，則是這波疫情從8月中以來新高，上次紀錄出現在10月8日的單日76死。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲指揮中心公布10/14確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

進一步分析今日新增死亡個案，年齡都在40多歲到90多歲間，當中年紀較輕的40多歲族群有4人，當中有3人有癌症病史，另1人是慢性肺纖維化、慢性肺病，其中2人沒接種疫苗、2人接種1劑疫苗。

本土病例縣市分布則以新北市9251例最多，接著依序是台中市6372例、桃園市5158例、高雄市4980例、台北市4849例、台南市3719例。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲指揮中心10/14公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

►快來囤貨！150抽衛生紙 一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！