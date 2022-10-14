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最新民調！台人對中共好感剩5.5%　情感溫度創三年最低

▲北京佈置街道迎接二十大。（圖／CFP）

▲北京佈置街道迎接二十大。（圖／CFP）

記者詹宜庭／台北報導

中國大陸第二十次全國代表大會將於10月16日登場，為牽動其政治權力結構轉型的重要歷史時刻。台灣民意基金會14日公布「台灣人對中國共產黨的感覺」最新民調，其中85.3%台灣人對中國共產黨不是反感就是無感，真正對中國共產黨有好感的人只有5.5%；而感情溫度從32.21度遽降至20.25度，創下過去三年來感情最冰冷紀錄。

根據民調結果顯示，20歲以上的台灣人有六成八的人對中國共產黨的感情溫度低於50度，一成七的感情溫度剛好是50 度，5.5%高於或等於51度。也就是說，85.3%台灣人對中國共產黨不是反感就是無感，真正對中國共產黨有好感的人只有5.5%。

相較前次調查（2022年6月），台灣成年人對中國共產黨的反感飆升21.3個百分點，無感遽減14.9個百分點，好感則減少 4.5個百分點，剩下5.5%。台灣全民對中國共產黨的感情溫度方面，則是從32.21度遽降12度降到了20.25度，創下過去三年來感情最冰冷的紀錄。

由台灣各政黨來看，民進黨支持者對中國共產黨的感情溫度12.97度，國民黨支持者是36.15度，台灣民眾黨支持者是18.47度，時代力量支持者是17.06度，台灣基進支持者是6.44度，中性選民是21.76度。

從年齡層來看，20至24歲對中國共產黨的感情溫度是20.06度，25至34歲是16.27度，35至44歲是16.2度，45至54歲是24.42度，55至64歲是21.54度，65歲以上是23.04度；而從省籍族群來看，河洛人19.76度，客家人21.78度，外省人19.72度。

▲▼台灣民意基金會「台灣人對中國共產黨的感覺」調查。（圖／台灣民意基金會提供）

▲台灣民意基金會「台灣人對中國共產黨的感覺」調查。（圖／台灣民意基金會提供，點圖放大）

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析;山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2022年10月10與11日兩天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1010 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.08個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

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