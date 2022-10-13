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大陸 大陸焦點 特派現場

二十大成就展「外媒關注兩岸局勢」　陸民眾：疫情後想去台灣

記者任以芳／北京報導

中共第二十次全國代表大會將於本月16日登場，今（12）日大陸官方安排上300多名中外媒體前往北京展覽館參觀「奮進新時代」主題成就展。這次採訪完全開放媒體拍攝，連安檢過程也毫不阻擋，十分少見。其中一個展區的主題是「堅持一國兩制，推進祖國統一」，介紹過去兩岸交流歷程，其中2015年「馬習會」握手照最為醒目；國防展示區強調打擊台獨，展示多張今年八月「圍島軍演」相關照片，引起外媒高度關注。

「奮進新時代」於9月27日在北京展覽館開幕，面積超過3萬平方米，展覽設序廳、中央綜合展區、地方展區、展望展區、室外展區和互動展區6個展區覽。共有6000多項圖片、實物、模型等對外展出，主要聚焦中共十八大以來，領導人習近平十年政績，包括經濟社會、民生消費、國防軍事、國際外交，港澳台交流發展等變化。

▲▼二十大維安 。（圖／記者任以芳攝）

▲二十大安排中外媒體採訪，不再阻擋所有拍攝。（圖／記者任以芳攝）

二十大新聞中心昨（12日）安排者來自80多個國家和地區的210多家境中外媒體前往參觀。考量疫情，採取團進團出方式，《東森新媒體ETtoday》觀察，許多外媒緊盯現場維安，這次完全開放拍攝，就連過Ｘ光安檢時也沒有阻擋拍攝，現場有攜帶無法透視包裝食物也放行，似乎想淡化某些緊張氛圍。

步出維安檢查哨，右手邊是室外展有航天科技模型和中共自主研發軍武受到注目。 長征五號模型、空間站天和核心艙、祝融號火星車、玉兔二號月球車、高分六號衛星模型都可近距離參觀了解。

▼北京展覽館參觀「奮進新時代」戶外航太科技展。 （圖／記者任以芳攝）

▲▼ 二十大、大陸官方安排上300多名中外媒體前往北京展覽館參觀「奮進新時代」主題成就展。 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 二十大、大陸官方安排上300多名中外媒體前往北京展覽館參觀「奮進新時代」主題成就展。 。（圖／記者任以芳攝）

▲戶外軍武展區。（圖／記者任以芳攝）

左邊區域是武力展示，除了大陸自主研發軍武15式輕式坦克，2019年70週年閱兵大典曾出現隱身攻擊-11無人機，東風家族系列導彈，號稱「東風快遞」DF-41洲際導彈、東風-17導彈亮相，許多大陸民眾近距離觀看，好奇留影拍照。

進入室內主展廳，主展區「中國這十年」主要展示習近平執政功績，另中央綜合展區共分為12個單元，其中「國防和軍隊」，「堅持一國兩制、推進祖國統一」受外媒關注。

▲▼ 二十大、大陸官方安排上300多名中外媒體前往北京展覽館參觀「奮進新時代」主題成就展。 。（圖／記者任以芳攝）

▲展示八月解放軍「圍島演習」照片和相關資料。（圖／記者任以芳攝）

第八單元「國防與軍隊」，開頭講述十九大以來如何佈局朝向現代化新「三步走」戰略，並陳列大陸自主研發航母、軍機等模型。結尾，解說員強調「人民軍隊堅定靈活開展軍事鬥爭….震攝『台獨』分裂行徑。」

該員指出牆上，今年八月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）離開台灣後，解放軍舉行圍島軍演和實彈射擊的地圖。強調「人民軍隊堅決捍衛國家主權與領導完整，決不為任何形式的台獨行徑和外部干涉留下任何空間」。

旁邊是一名解放軍拿望遠鏡偵查前方蘭陽艦和岸上花蓮和平電廠，圖說指出「中共東部戰區海軍某部在台島周邊海域展開實戰化訓練，某艦官兵瞭望觀察使用望遠鏡」。該張照片曾在台灣引起「合成」爭議，這次展區特地陳列出「實體」望遠鏡。

▼展區特地陳列「觀察台海」望遠鏡。（圖／記者任以芳攝）

▲▼二十大、 京展覽館參觀「奮進新時代」主題成就展 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 二十大、大陸官方安排上300多名中外媒體前往北京展覽館參觀「奮進新時代」主題成就展。 。（圖／記者任以芳攝）

▲「馬習會」握手照展區亮點。（圖／記者任以芳攝）

第十單元展廳主題「一國兩制展區」，前半段講述港澳過去十年政經、民生發展，後半段展示台海過去十年交流成果，並且凸顯兩岸重要歷史事件，高掛最大張照片是2015年11月7日在新加坡舉行的「馬習會」握手照十分醒目。

展廳也聚焦近年對台主旋律「反獨促統」的照片或文宣，比如近期發布第三份「對台白皮書」，開展對台海演訓、針對「台獨頑固分子」實行制裁等相關報導。

▲▼ 二十大「奮進新時代」主題成就展 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸民眾對於到台灣觀光依然十分期待。（圖／記者任以芳攝）

另一邊是彩繪出廈門、金門相隔兩地的看板，開放民眾留言。一名女大生受訪說，「裴洛西事件，我在百度地圖上搜尋台灣街道名稱，發現很多大陸地名。希望疫情開放後，期待去台灣看看，最想去日月潭。」

二十大「奮進新時代」整體展區，對台陳列部分採取軟硬兩手，體現大陸方面這十年對台工作內容。來自義大利媒體記者受訪時說，「從外媒角度來看，兩岸確實有點危險，但是關係又很微妙複雜，主要文化等方面太相近。雙邊還是要透過不斷溝通協商來改善現在的氛圍。」

▼北京展覽館「奮進新時代」主題成就展，台海相關展區受關注 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 二十大、大陸官方安排上300多名中外媒體前往北京展覽館參觀「奮進新時代」主題成就展。 。（圖／記者任以芳攝）

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