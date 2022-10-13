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20大前與黨外人士座談　習近平強調「充分發揚民主」

▲▼中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲習近平。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央8月31日在中南海召開黨外人士座談會，就20大聽取意見。中共總書記習近平在會上強調，要充分發揚民主，加強調查研究，廣泛聽取意見，集中各方面智慧。

根據《新華社》報導，座談會上，民革中央主席萬鄂湘、民盟中央常務副主席陳曉光、民建中央主席郝明金、民進中央主席蔡達峰、農工黨中央主席陳竺、致公黨中央主席萬鋼、九三學社中央主席武維華、台盟中央主席蘇輝、全國工商聯主席高雲龍、無黨派人士代表高鴻鈞先後發言。

報導提到，黨外人士認為，二十大報告稿站在民族復興和百年變局的制高點，科學謀劃未來5年乃至更長時期黨和國家事業發展的目標任務和大政方針，提出一系列新思路、新戰略、新舉措，是指導全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍的綱領性文獻。

習近平在會上表示，20大報告起草工作是中共二十大籌備工作的重要組成部分，為起草出順應全黨全國各族人民共同心願、符合新時代中國特色社會主義發展要求、適應黨和國家工作新形勢新任務的大會報告，「我們充分發揚民主，加強調查研究，廣泛聽取意見，集中各方面智慧。」

習近平說，「聽取黨外人士對中共二十大報告的意見建議，既是政治協商的重要內容，也是黨外人士為國家發展、民族復興建言獻策的有效方式」。

習近平強調，堅持統一戰線是中國共產黨百年奮鬥的一條重要歷史經驗，「新時代10年來，黨和國家事業取得的歷史性成就、發生的歷史性變革，是中共中央堅強領導的結果，是全國各族人民艱苦奮鬥的結果，也是包括各民主黨派、工商聯和無黨派人士在內的統一戰線廣大成員共同努力的結果。」

報導提到，丁薛祥、王晨、劉鶴、許其亮、孫春蘭、楊曉渡、陳希、胡春華、郭聲琨、黃坤明、尤權、王毅、肖捷、張慶黎、夏寶龍、何立峰等高層都出席了座談會。

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