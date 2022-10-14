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大陸 大陸焦點 特派現場

二十大後「陸加速統一時間表？」　宋忠平：關鍵「這國」干涉紅線

▲中國大陸,兩會,習近平,王岐山,李克強,王毅,五星旗,人民,中共,五星旗。（圖／路透社）

▲外媒預測，中共二十大後對台政策更加緊縮。（示意圖／路透）

記者任以芳／北京報導

中共第二十次全國代表大會將於月16日登場， 牽動未來大陸五年局勢發展，中外媒體也很關注台海動向。部分西方媒體預測二十大後對台總體方略將會有所強硬，甚至出現各種「時間表」。接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問大陸軍事專家一致認為，兩岸確實朝向切香腸危險模式。至於真有時間表？「最終取決美國干涉台海程度，以及是否助力台灣推動『法理台獨』的最後紅線。」

隨著中共二十大召開在即，西方媒體除了聚焦大陸國家主席習近平是否將破例連任三屆，同時也預測是否未來在任內解決「台灣問題」，實現「統一大業」同樣備受關注。

中共二十大召開前，總統蔡英文今年雙十國慶演說採取軟硬兼施態度，先點出「大陸在南海、東海以及台灣海峽的軍事行動威脅」，誓言要強化台灣國防防衛能力，增加預算、加速量產武器和防衛能力，同時向北京喊話不要誤判情勢。但也強調兩岸「兵戎相見」不是選項，「願與北京尋求台海和平方法」。

▲▼裴洛西訪台引爆第四次台海危機。（圖／路透）

▲裴洛西訪台引爆第四次台海危機。（圖／路透）

兩岸關係真的到了「兵戎相見」程度嗎？過去幾年，西方媒體無數次預測「台海危機」，訂出各種「武統時間表」，但至今還是處於猜測階段。今年8月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，大陸解放軍實施「圍台軍演」，兩岸情勢一度緊張，外媒再次預測中共二十大後對台策略只會更強硬，將會加速兩岸統一進程。

大陸軍事專家宋忠平接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問首先表示，二十大是指導性重要文件，只會強調「一國兩制基礎下，實現和平統一。」因此，二十大會議或近期發布第三份「對台白皮書」都不會提到提到相應的時間表，這個問題並不存在。

「現在兩岸關係是根據『更多』形勢變化，才有相應的時間表。」宋忠平也補充強調，「這個事情（時間表）一直存在很大變數，如果台獨持續活躍，甚至美國慫恿推動『法理台獨』，我覺得或許這就是時間表的到來。」

▲▼共軍「實彈演習」範圍超越1996年台海危機　部分侵犯台灣領海。（圖／翻攝微博）

▲今年八月解放軍「實彈演習」範圍超越1996年台海危機。（圖／翻攝微博）

宋忠平指出，現在不止美國插手兩岸事務，國際社會也出現諸多相挺聲音，導致中國政府「不可能」承諾「放棄」使用武力解決台灣問題，也不會發生絲毫的變化。

他進一步強調，「但中國人不打中國人是重要基調，以和平方式解決台灣問題是最大公約數。即使如此，中國大陸最終也不會放棄『武力』解決台灣問題，『對台第三份白皮書』也體現十分清楚。」

▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲為了「台灣問題」中美持續角力。（圖／CFP）

大陸退役海軍上校、經士智庫國際軍事行動法研究中心主任田士臣受訪時認為，「台灣問題」實質問題是，「美國想保持霸權主義，打『台灣牌』作為武器來推動大國競爭，炒作緊張局勢以增加其軍事存在，履行所謂安全承諾。」

他進一步說，美國想通過「台灣問題」牢牢控制這個類似於「不沈航母」的最佳咽喉要道，為了維持霸權把「台灣問題」作為戰略競爭工具才是台灣問題的實質，如果沒有美國的干預「台灣問題」不成為問題。

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