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習近平想在台北辦勝利遊行！　外媒揭中國「不寒而慄」治台計畫

▲十一,國慶,閱兵,天安門廣場 。（圖／路透社）

▲圖為2019年中共建政70周年慶典上，習近平在天安門廣場閱兵 。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

中共第二十次全國代表大會將於16日登場，將定調未來五年大陸國內外發展方向，其中兩岸關係也是重要關注焦點。《經濟學人》雜誌分析指出，外界不宜低估北京不惜以武力控制台灣的決心，「若中國國家主席習近平能在台北帶領勝利遊行，他就有資格進入中國不朽統治者的萬神殿。」

《經濟學人》（The Economist）10日以「中國有令人不寒而慄的治台計畫」（China has chilling plans for governing Taiwan）為主標、「無痛選項恐怕所剩不多」（There may be few painless options left）為副標報導指出，中國領導人談到收復台灣的議題，都會提及中國過去遭列強割據、羞辱的歷史，而收復台灣將是完成1949年至今未決的「國共內戰」，也能撫平台灣在19世紀割讓給日本的歷史傷痕。

中國國務院8月發布的《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書即提到，「台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決。」《經濟學人》認為，如果習近平能夠在台北帶領「勝利遊行」，這就會讓他成為像毛澤東一樣的領導者，「他就有資格進入中國不朽統治者的萬神殿。」

收復台灣對中國來說，除了象徵著兩岸統一以外，還代表著擊敗美國、將其逐出第一島鏈。若美國在兩岸衝突中挫敗，將會重塑過去50年來亞太區域的安全秩序，中國也能取得台灣東部海岸的深水港，共軍潛艦就能由此出海。

《經濟學人》還提到，有鑑於香港反政府示威運動的教訓，北京當局對於收復台灣可能會採取更激烈、更徹底的手段，這意味北京將不惜摧毀台灣的多黨民主政治並「再教育」全體台灣人。

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