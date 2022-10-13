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掀中職史最大假球案！主腦「雨刷」參選議員 　球迷轟：無限大諷刺

▲昔日假球集團主腦「雨刷」蔡政宜參選嘉義縣議員。（圖／翻攝自Facebook／做伙來找野球歷史（野球講古塾），下同）

▲昔日假球集團主腦「雨刷」蔡政宜參選嘉義縣議員。（圖／翻攝自Facebook／做伙來找野球歷史（野球講古塾），下同）

記者閔文昱／綜合報導

中華職棒2009年爆發史上最大假球案，不僅讓陳致遠、廖于誠、曹錦輝、張誌家等當時一線球星中斷送球員生涯，也大大影響台灣球迷對職棒信心，而綽號「雨刷」的地下賭盤負責人蔡政宜服刑3年8個月後於2016年出獄，卻被網友發現他近日悄悄登記參選嘉義縣第四選區縣議員，引發熱議。

臉書粉專「做伙來找野球歷史（野球講古塾）」9日PO出的照片，只見嘉義一處選舉看板上，參選人正是「雨刷」蔡政宜，他打出「政直剛強，宜嘉督政」的口號，並以無黨籍參選嘉義縣第四選區（東石、朴子、六腳）縣議員。對此，粉專也在文中痛批，「這位當年戕害台灣棒球極深的人現在出來選嘉義縣議員，此人的政見和當時的惡劣行為相較之下真是超級無限大的諷刺！」

▲昔日假球集團主腦「雨刷」蔡政宜參選嘉義縣議員。（圖／翻攝自Facebook／做伙來找野球歷史（野球講古塾），下同）

據了解，蔡政宜當年涉嫌透過退役職棒球員黃俊中和莊侑霖（原名莊宏亮）等人和現役選手聯絡，以買車、金錢、喝花酒與性招待收買選手打假球，藉以操控比賽，使蔡政宜等人在地下賭盤獲利，涉案職棒球員部分以兄弟象、La New熊和中信鯨三隊為主，包括象隊曹錦輝、熊隊張誌家等具有旅外經驗的著名選手都遭到檢方約談。

板橋地方法院2011年宣判，陳致遠、張誌家及蔡豐安等球星，以及吳健保、蔡政宜等組頭被依詐欺罪，判處徒刑及罰金。陳致遠遭判處2年6個月有期徒刑、併科罰金350萬元。張誌家遭判處2年2個月有期徒刑、併科罰金300萬元。蔡豐安1年有期徒刑、併科罰金200萬元。

經上訴二審，陳致遠、蔡豐安皆改判6個月徒刑、張誌家為4個月徒刑，皆可易科罰金，並取消陳致遠、張誌家等原併科數百萬罰金的判決，至於簽賭集團對於球員招待性交易，高等法院則認為，必須證明與打假球有對價關係，才屬於舞弊。

▲曹錦輝。（圖／記者賴冠文攝）

▲曹錦輝。（圖／資料照）

其中，前旅美投手曹錦輝雖未柀起訴，但在不起訴書上載明，曹錦輝接受玩樂招待，2度答應放水，因比賽延賽未打，沒有放水成功，但仍因道德問題被中職處以終身禁賽。他在2015年受訪時指出，當時已告訴要他配合放水的朋友，自己沒有興趣，絕對沒有答應要放水，「我犯錯，對不起球迷，但我真的沒有答應打假球。」

曹錦輝表示，自己愛玩、愛交朋友，犯錯誤交不該交的朋友，跟組頭來往，出現在不該出現的場所，對家人、球迷及中職造成傷害。至於所謂的性招待，他解釋，那是誤會，只是跟朋友出去玩，跟打假球事件沒有關係，除了喝酒玩樂，其他事情從沒「談」過，更別提配合放水。

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