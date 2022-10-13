快訊／今本土+53356！新北市又破萬　各縣市分佈曝

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增53356例本土個案和65例境外移入及20例死亡。本土個案仍以新北市10303最多，而今也是解封首日，但確診數字卻是這波本土疫情次高，目前今年本土病例已累計破700萬。

今日新增53,356例本土病例，為24,286例男性、29,058例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(10,303例)，臺中市(6,775例)，桃園市(5,729例)，高雄市(5,643例)，臺北市(5,547例)，臺南市(4,235例)，彰化縣(2,585例)，屏東縣(1,776例)，新竹縣(1,426例)，雲林縣(1,314例)，苗栗縣(1,196例)，新竹市(1,171例)，宜蘭縣(1,122例)，嘉義縣(935例)，基隆市(835例)，南投縣(745例)，花蓮縣(666例)，嘉義市(587例)，臺東縣(407例)，金門縣(182例)，澎湖縣(158例)，連江縣(19例)。

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指揮中心指出，今日新增29例本土病例死亡個案，為21例男性、8例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、28例具慢性病史、18例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月4日至10月10日，死亡日期介於10月3日至10月10日。

▲10/13新增病例。（圖／指揮中心提供）

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