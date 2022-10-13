再發振興券？　行政院：各界建議都會研究評估

▲行政院發言人羅秉成於院會後說明各部會解封因應作為。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

隨著邊境管制解除，國內也進入疫後新時代。針對疫後是否再發放振興券提振內需？行政院發言人羅秉成表示，相關疫後的振興、活絡經濟，國發會都有所因應，台灣的經濟基本面良好，但是對特定產業可能帶來的衝擊，比如觀光業等，政府也都持續注意，甚至有相關的補助來活絡。目前各界有一些對振興方案的建議，國發會跟相關部會會研究評估。

國發會13日在行政院會中報告，在邁向COVID-19疫後的全球嶄新格局，以及俄烏戰爭衝擊持續，台灣整體政策因應得宜，相較於主要經濟體受影響程度較小，顯示我國已然蛻變為兼具韌性與自主能力的經濟成長模式。

國發會指出，國際貨幣基金組織（IMF）最新預測上修台灣2022年GDP成長率，從4月的3.2%增至10月預估的3.3%；此外，我國消費者物價指數（CPI）上漲率相對主要國家亦屬溫和。

但國發會仍提醒，未來台灣經濟仍面臨三大挑戰，包括：全球金融環境緊縮，除造成多國面臨經濟衰退疑慮，亦加劇國際金融市場波動；其次，俄烏戰事升溫以及美中貿易紛爭擴大等地緣政治衝突不斷，擾亂全球經濟及安全秩序；此外，中國清零政策持續干擾其內需及產業供應鏈，經濟下行風險外溢大增，亦將影響全球經濟前景。

為因應全球經濟情勢變化快速，國發會表示，相關部會從幾個面向持續努力。在投資方面，確保公共建設如期如質完工，同時加快臺商回臺及半導體、綠能等民間投資落實，並務實推動2050淨零轉型，開創綠色成長契機。

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在內需消費方面，交通部推動「悠遊國旅補助方案」，分別提供旅行業、旅宿業及觀光遊樂業相關補助，總經費達55億元，另自10月13日起亦開放旅行業組團赴國外旅遊及接待來台旅遊團體。供應鏈因應方面，將加速訂單移轉，擴大分散市場至東協及美歐日等地區，並移轉生產基地至新南向國家，並加強回臺投資，以及加強國際合作等。

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在穩定金融及平穩物價方面，近期股匯市場動盪加劇，相關部會已審慎關注並妥為因應，同時行政院「穩定物價小組」，自去(2021)年以來已協調跨部會推動多項穩定物價措施，包括實施5波減徵關鍵原物料稅負、穩定油電氣價格等，已有效減輕廠商成本及民眾負擔。

國發會說，過去3年因應疫情，在各部會共同打拚下，全力守住臺灣經濟，甚至逆勢成長，在疫情間的經濟表現受到全球矚目，請繼續在此一堅實的基礎上繼續努力，並掌握邊境解封的商機，審慎因應國際局勢變化的挑戰，提高經濟與產業的韌性，落實總統國慶演說所期許：給世界一個更好的台灣，成為堅韌之島‧韌性國家。

▼國發會向政院報告當前經濟情勢及風險因應。（圖／行政院提供，下同，點圖放大）