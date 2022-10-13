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孕婦上廁所突胸悶不適…竟是「主動脈剝離」　醫：留意不典型徵兆

▲▼孕婦,懷孕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲上海一孕婦胸悶暈倒慘進ICU。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

胸悶不適，是不少孕婦都會有的一種感覺。但上海一商姓孕婦（化姓）因這一症狀，在產檢時暈倒在醫院廁所，經歷了一場「生死時速」的搶救。醫院診斷後確認為主動脈夾層（也稱：主動脈剝離），「是一種非常兇險的大血管疾病，是最難搶救的一種突發疾病。」

據《澎湃新聞》報導，10月12日，復旦大學附屬婦產科醫院透露，早在一個月前，商女在外地醫院產檢中被診斷為胎兒心超異常，於是在家人的陪伴下，她近日趕來復旦大學附屬婦產科醫院就診。在完成胎兒心臟超聲檢查後，商女在上廁所過程中突然感到胸悶不適，暈倒在地。醫護人員發現後，立即對商女展開急救和相關檢查，經心臟超音波報告提示，不排除患主動脈夾層。

院方透露，主動脈夾層是一種非常兇險的大血管疾病，是最難搶救的一種突發疾病，而商女還是一名孕期患者。

為此，復旦大學附屬婦產科醫院開啟綠色通道，商女被緊急轉入ICU接受進一步相關檢查與對症治療。經緊急救治，商女目前身體恢復良好，母嬰平安。

該院產房主任、產科副主任醫師徐常恩透露，在產科，妊娠合併主動脈夾層非常罕見，但極其致命，「主動脈夾層最常見的症狀是突發的、劇烈的胸痛，嚴重的呼吸困難也較常見，但也有人表現不典型，難以識別。就像商女一樣，沒有胸痛、腹痛等不適。」

經過多次追問病史，徐常恩從患者家屬處得知，商女的父親有主動脈夾層病史。有資料顯示，主動脈夾層病例中有相應的基因譜改變，商女由於沒有重視家族史，沒有做過相關基因檢查，錯過了提前干預的時機而導致病情惡化。

針對這一兇險的疾病如何預防，中國科學院院士、復旦大學附屬婦產科醫院生殖醫學專家黃荷鳳提醒，若家族中有人患主動脈夾層，其直系或隔代至親建議接受遺傳諮詢門診個體化的基因篩查，以便早發現、早干預。對於備孕的夫妻而言，在生育之前可進行遺傳學諮詢，對疾病病因進行篩查及診斷，一旦明確致病基因及突變位點，可針對性實施三代試管嬰兒技術助孕，阻斷缺陷基因，孕育出健康寶寶。

此外，徐常恩同時建議，當孕婦自我感到心悸、胸悶、上腹部不適以及出現一些消化道症狀時，建議及時前往專業醫院就診，切莫放鬆警惕，同時不能忽視產前檢查，產前檢查可以了解孕婦身體健康狀況、了解胎兒的發育情況、及時識別一些異常情況，從而保障母嬰健康。

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