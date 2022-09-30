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六都「這地方」又要發錢了！10／1起開領5040元　1.8萬人可拿

▲產檢驚現寶寶缺右手！高血糖孕婦不忌口忍痛引產5月畸胎。（圖／院方提供）

▲高雄市全面照顧所有孕婦，10月起可領產檢交通乘車券。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

高雄人好幸福！社會局今(30日)宣布，要全面照顧高雄市籍1.8萬名孕婦，10月1日起在產檢院所就可領「產檢交通乘車券」，共28趟次，合計價值5040元。

高雄市社會局日前才宣布準公共托育補助加碼政策，減輕家庭開銷負擔，不僅準公托中心今年凍漲、維持最高收費1萬9千元；另外，送托補助從既有8500元再加碼，10月起未滿3歲兒童設籍高雄，送準公托每名每月加碼補助2000元，送準公共保母每名每月加碼補助1200元。換句話說，最高每名月可補助1萬500元。

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▲高雄市全面照顧所有孕婦，10月起將發放產檢交通乘車券。（圖／高雄市社會局提供）

▲高雄市全面照顧所有孕婦，10月起將發放產檢交通乘車券。（圖／高雄市社會局提供）

社會局今(30日)再宣布一項好消息，10月1日起，高雄市政府將推出「孕婦產檢交通乘車券」，全面照顧高雄市籍孕婦。只要設籍高雄的孕婦，或與設籍高雄市民辦理結婚登記的新住民孕婦，在產檢醫療院所就可以直接領取產檢交通乘車券，共28趟次，每張面額180元，價值5040元，讓高雄市孕婦在產檢的交通上，有更安心和便利的交通接送服務。

孕婦產檢交通補助自2021年開辦後，原照顧低收入及中低受入戶，2022年3月起擴大適用對象身心障礙、特殊境遇、新住民和原住民，有600多人受惠。

社會局指出，自10月份起，為能讓所有設籍在高雄的孕婦都能一體適用，擴大服務對象，估計有1萬8千名孕婦因此受惠。10月1日起可直接到高雄市50家產檢醫療院所辦理領取產檢乘車券，立即領取，立即使用。

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