美魔女生完第2胎做重訓「突下腹腫脹」　一查竟是子宮脫垂到洞口

▲美魔女生完2胎重訓塑身「突下腹腫脹」，一查竟是子宮脫垂到洞口了。（圖／取自免費圖庫Pexels）

文／中央社

45歲劉姓女子生完第2胎，上健身房重訓，身材保養得宜，日前她的下腹部感到腫脹不適、有頻尿困擾，就診發現子宮脫垂到陰道口，接受人工網膜子宮膀胱懸吊術改善問題。

光田綜合醫院今天發布新聞稿指出，子宮脫垂是女性常見的婦科疾病，女性骨盆腔肌群和韌帶因為鬆馳、老化，使得骨盆腔的器官失去支撐而逐漸往下墜，當壓迫到膀胱或直腸，就會出現頻尿或便祕的問題。

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婦產部醫師溫亭虹表示，以往女性子宮脫垂常見於年紀較大婦女，或是長年做粗重工作的勞動女性身上。近年不少女性喜歡上健身房做重訓，使腹部長期處在高壓狀態，致使女性骨盆腔的各個器官，如子宮、膀胱等脫垂的機率升高。

溫亭虹指出，劉小姐的子宮頸下垂至陰道口，子宮壓迫到膀胱造成頻尿。劉小姐因沒有生育的考量，曾想過直接移除子宮。根據相關研究指出，移除子宮對於治療子宮脫垂問題幫助不大，許多患者移除子宮後，膀胱、直腸還是跟著滑脫出來，因骨盆腔肌群一旦鬆弛就不可逆轉。

溫亭虹分析，輕微的子宮脫垂若不影響生活，可靠運動防止症狀惡化。建議有輕微子宮或膀胱脫垂現象的熟女，可多做提臀縮肛，如凱格爾運動，或瑜珈中的「橋式」，都是能訓練骨盆腔肌群的動作，減少搬重物、激烈運動次數，就能讓脫垂症狀不再加劇。

溫亭虹解釋，脫垂的主因是因為骨盆腔肌群鬆弛，導致子宮、膀胱等器官沒有支撐力，人工網膜子宮膀胱懸吊術可將子宮或膀胱等器官扶起來而不下墜，能解決脫垂問題，並改善頻尿或便祕等問題。

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