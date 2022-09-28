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5個月孕婦急會網友「突然昏迷」　驚醒控性侵...真相嚇壞所有人

▲孕婦,懷孕（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲懷有5個月身孕的女子昏睡被送在醫醒來後，指控剛見面的男網友涉嫌性侵。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北劉姓男子去年透過交友軟體認識1名年輕懷孕女子，相約到劉男租屋處暢談，沒想到懷有5、6個月身孕的女子突然昏迷，怎麼樣都叫不醒，劉男趕緊報警送急診，年輕孕婦醒來後覺得奇怪，控告劉男涉嫌性侵，但因孕婦身上查無男性DNA，加上醫院回函懷孕婦女可能會有嗜睡症狀，台北地檢署28日依查無犯罪嫌疑等理由，處分不起訴劉男。

據了解，這名孕婦未婚，她和劉男都是2、30歲的年輕人，因為在網路上聊得來，乾脆相約見面，怎知道孕婦到了劉男住處，沒喝酒也沒吃甚麼東西，就覺得疲倦睡了過去，隔了一陣子，劉男覺得時間有點晚了，卻怎樣也叫不醒孕婦，劉男怕出事，趕緊報警，警察到場，孕婦仍然昏睡不醒。

最後孕婦被救護車送急診，在醫護照料下終於甦醒，孕婦依醒來發現自己在醫院，覺得奇怪，直覺曾遭劉男侵犯，堅決提告，劉男則辯稱當天2人根本沒有發生什麼事情，是孕婦自己睡到不醒人事，否認有任何不軌。

因為醫生對孕婦進行檢查，沒發現可疑的DNA或藥物等跡證，孕婦本身又沒有特殊病史，檢察官為了調查孕婦昏睡之謎，函詢相關醫療院所，結果專業意見證實，部分懷孕婦女可能會出現嗜睡症狀，檢察官認定沒有積極證據證明劉性侵，以罪嫌不足為由，將劉處分不起訴。

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