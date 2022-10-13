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外媒也關注「台灣邊境解封」　衛報頭版報導：睽違2.5年再迎旅客

▲▼ 快訊／邊境解封「首批泰國旅行團」抵達！旅客比愛心狂拍照。（圖／記者游宗樺攝）

▲台灣邊境解封，首批泰國旅行團在午夜過後不久抵達桃園機場。（圖／記者游宗樺攝）

記者吳美依／編譯

我國13日起正式解除邊境限制，吸引外媒關注。英國《衛報》報導，台灣邊境管制實施超過2.5年後鬆綁，對旅客開放邊境，旅客入境時，不再需要隔離檢疫或接受PCR檢測。台灣實施新規定後，第一批旅客是來自泰國的數十人，他們乘坐虎航班機，在午夜過後不久抵達桃園機場。

雖然入境台灣的旅客不須隔離或PCR，但快篩必須呈陰性，並在抵達後一周內監測健康狀況。若自主健康管理期間想要出門，當天或前一天快篩必須呈現陰性。

▲▼外媒關注台灣邊境解封。（圖／翻攝外媒）

▲《衛報》關注台灣邊境解封。（圖／翻攝衛報）

13日午夜過後不久，台灣觀光局長張錫聰等人親赴桃園機場，主持歡迎儀式、發放禮物，迎接首批旅客。觀光局估計，當日將有來自20個旅遊團的244名旅客抵達台灣。旅行社職員張小姐（Sonia Chang）直言，邊境規定改變對旅遊業及台灣居民都有好處，國內民眾如今能夠到海外旅遊，返國後也不需要再接受隔離。

▲▼ 快訊／邊境解封「首批泰國旅行團」抵達！旅客比愛心狂拍照。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼ 快訊／邊境解封「首批泰國旅行團」抵達！旅客比愛心狂拍照。（圖／記者游宗樺攝）

▲泰國旅行團抵達桃園機場，旅客比愛心狂拍照。（圖／記者游宗樺攝）

泰國旅行團中，32歲的麥克（Mac Chientachakul）和父母都非常興奮，他說，「火鍋是我在台灣最喜歡的餐點，這是我第一件要做的事，我非常想念它。」53歲的瓦萊蘇朗（Valaisurang Bhaedhayajibh）是一間設計公司的業務發展總監，直言新規定非常便利，「我們仍被要求每2天做一次自我篩檢，但台灣官方提供了一切用品，包括快篩試劑。」

《衛報》指出，在疫情期間，香港、台灣及中國要求大多數旅客完成強制規定的隔離檢疫，儘管在大多數國家已對旅客開放邊境後仍是如此。但現在隨著香港及台灣紛紛解除限制，中國仍是全球少數保持邊境關閉，堅持「清零政策」的地方。

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