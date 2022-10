英情報首長：半導體實力難取代　台海出事衝擊全球

▲台灣先進半導體的地位讓台海衝突的代價更高 。(示意圖/路透)

文/中央社記者陳韻聿倫敦11日專電

英國資通訊情報單位「政府通訊總部」(GCHQ)首長佛萊明指出,英國無法複製台灣的半導體生產能力與規模,台灣海峽出事將衝擊全球供應鏈和經濟成長,以及英國的戰略韌性。

他提到,對中國領導人來說,所有國家可分為兩大類:潛在的敵人,或潛在的附庸國,可以被中國利誘或威嚇脅迫。

不過,亟欲控制一切的中共領導層實際上被「恐懼」控制:他們恐懼自己的公民、言論自由、自由貿易,以及開放的技術標準和國際結盟。他們恐懼開放和民主,以及以規則為基礎的國際秩序。恐懼也驅使北京當局操弄科技。

佛萊明(Jeremy Fleming)今天應邀擔任英國智庫「皇家聯合軍事研究所」(RUSI)年度安全事務講座主講人,主題是「若中國是問題,那麼答案是什麼」(If China is the Question, What is the Answer?),演說長約40分鐘,期間提到中國30次、台灣2次。除了中國,他也觸及俄羅斯威脅。

佛萊明指出,中國再次成為強權,而科技創新是中國國力增長的關鍵。中國深知科技的妙用,並刻意、有耐心地透過形塑世界的科技生態體系,試圖取得戰略優勢。

他強調,英國不反對中國崛起、也不敵視中國人民;事實上,英國期待與強大的中國既競爭又合作。英國關切的核心問題是,中國共產黨如何運用、或「誤用」科技的力量。

佛萊明提到,當英國及其理念相近盟友視科技為強化自由、繁榮、全球合作與公平競爭的工具,中國領導人卻試圖藉科技的力量對市場及海內外人士取得更大控制。

他舉例說明中國的科技力,包括以專利數而言,中國近10年在全球是佼佼者,2019年全球有43%專利申請案來自中國。此外,11%的英國研究報告有中國作者參與。北京正全力運用手上資源,企圖以前所未見的方式改寫國際安全規則,以及顛覆、改造國際安全準則。

佛萊明指出,中國領導人企圖從各國的關鍵基礎設施竊取資訊、推動新的國際資通訊規範,將監控對象從本國公民擴大到其他國家。北京推動可集中管控的數位貨幣,除了意在強化對公民和企業的控制,也有助中國規避未來可能遭遇的國際制裁。

中共控制一切的野心遠及太空。佛萊明提到,中國開發的北斗衛星導航系統發展迅速,可導航飛行器、潛艦、飛彈及各式商業服務。這個系統已可見於出口至超過120個國家的中國製產品。許多人研判,中國正建構強大的反衛星能力,以利在軍事衝突爆發時,阻卻其他國家自太空取得資訊。

面對來自中國的戰略威脅,佛萊明提出幾個解決方案,包括透過立法賦予政府更多權限介入恐影響國家安全的交易,強化國際合作,擴大並深化國安相關科技投資,例如量子運算。

佛萊明最後強調,他並非呼籲排除中國或將中國邊緣化,而是希望中國認識到,在全球體系當個負責任的行為者對它有利。

佛萊明說,當個負責任的行為者,中國就能與其他國家一同制定新規則,反之,若中國寧願顛覆破壞國際安全秩序、科技體系和全球市場,它終究得為此付出代價。

演說後,佛萊明接受提問,有聽眾關切中國在英國的投資活動,以及英國大學院校與中國實體在安全敏感領域合作、中國學生成為英國大學院校重要收入來源。

佛萊明回應,他認為英國應持續歡迎中國學生,並試圖從中獲取好處,但英國必須清楚劃定雙邊合作界線和設定防衛機制,並向中國官方明確表達立場。既捍衛主權利益,又對條件對等的合作保持開放,這才是較成熟的態度。

佛萊明2017年上任,去年曾兩度透過演說對中國在網路領域的野心示警,包括中國為何要發展數位人民幣。

英國國會今天結束休會,接下來將審議的法案包括國家安全法案、產品安全與電訊基礎設施法案、高等教育法案等,都包含劍指中國、俄羅斯等惡意行為者的內容。

同時,英國政府已著手修訂去年3月發布的外交國防安全政策綜合檢討報告(The Integrated Review),預計將提升對中國的分析比重、調升對中國的威脅評估,預計今年底前出爐。