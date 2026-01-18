奧蘭多環球影城奪命！　70歲婦「搭完雲霄飛車」猝死

記者張方瑀／綜合外電報導

美國佛羅里達州奧蘭多環球影城（Universal Orlando）傳出遊客死亡意外！根據佛州官方最新公布的季度報告顯示，一名70歲婦人在去年11月搭乘園內知名的室內雲霄飛車「神鬼傳奇復仇記」（Revenge of the Mummy）後，突然陷入昏迷，經送醫搶救後仍宣告不治。

搭乘高速雲霄飛車後突昏迷 70歲婦人送醫不治

根據《紐約郵報》報導，佛羅里達州農業與消費者服務部（Florida Department of Agriculture and Consumer Services）15日發布的季度報告指出，這起事件發生在2025年11月25日。當時這名身分尚未公開的70歲婦人，正搭乘最高時速可達45英里（約72公里）的高速室內設施。

▲美國奧蘭多環球影城度假區。（圖／記者蔡玟君攝）



報告提到，該名婦人在搭乘結束後便失去知覺，隨即被緊急送往醫院，但最終仍不幸往生。雖然報告中詳細列出了環球影城在去年10月至12月間，另外8起遊客受傷或出現醫療狀況的案例，但並未具體說明這名婦人的確切死因。

設施啟用21年通報20餘起事故 同月迪士尼也有案例

根據《KTLA5》報導，自2004年啟用以來，「神鬼傳奇復仇記」已累積通報21起事故，遊客投訴的症狀包括噁心、暈眩、癲癇發作，甚至曾有遊客發生脊椎骨折。

這座室內雲霄飛車是以電影《神鬼傳奇》（The Mummy）為主題，全程約3分鐘，遊客會在昏暗的燈光下穿越近2200英尺長的墓穴造景，過程中還設有火焰特效與恐怖投影。針對此起死亡事故，環球影城向媒體發布聲明表示，「我們不對待理的索賠案件發表評論。」

數據同時顯示，在同一時期，華特迪士尼世界（Walt Disney World）也記錄了6起與健康相關的意外；而佛州其他熱門樂園如海洋世界（SeaWorld）、布希花園（Busch Gardens）或樂高樂園（Legoland）則沒有相關事故通報。

環球影城非首例命案 去年9月已有男遊客喪生

事實上，這已不是環球影城近期唯一的命案。就在此事件發生的兩個月前，2025年9月17日，一名32歲男子薩瓦拉（Kevin Rodriguez Zavala）在搭乘「史黛拉冒險樂園」（Epic Universe）的「星塵賽車手」（Stardust Racers）雲霄飛車時，同樣出現昏迷狀況並不幸身亡。當時薩瓦拉的死因被判定為受到鈍器撞擊造成的意外。