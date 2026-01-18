逆向闖國3新化段！78歲騎士閃過巡邏車　換道狂飆遭攔阻畫面曝

▲男騎士國道逆向遭攔。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、劉人豪／台南報導

國道3號南向345公里新化系統路段，今（18）日早上9時許，有一名78歲謝姓男子騎車逆向行駛，國道警獲報後於善化南磅加速車道攔獲，依違反道路交通管理處罰條例第33條第4項規定開罰，處駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰。

國道警方指出，今9時10分許接獲民眾報案，在國道3號南向345公里處有機車逆向行駛，巡邏車9時15分於343公里內側車道發現該部機車，但未依員警指示停車，且閃過巡邏車繼續逆向往北行駛。

續經監看發現該部機車由內側車道變換車道至外側路肩後往地磅站加速車道行駛，9時17分由值班員警於善化南磅加速車道攔獲該機車，為防止危害繼續擴大，處理員警現場實施人車控制。全案由善化分隊依規定處理並通知家屬至分隊帶回。

國道警呼籲用路人，機車行駛國道，依違反道路交通管理處罰條例第33條第4項(不得行駛或進入高速公路、快速公路或設站管制道路之人員、車輛或動力機械，而行駛或進入者)之規定開罰，處駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰。倘機車騎士誤上國道，應將機車立即停靠外側路肩勿再行駛，人員則應到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。