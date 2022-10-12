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大巨蛋審查過了！北市拚明年春節完工、年中試營運　遠雄願撤國賠

▲▼遠雄大巨蛋空拍照。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北大巨蛋。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北大巨蛋防火避難性能審查卡關1年半，台北市長柯文哲為此屢槓內政部次長花敬群。面對大巨蛋最新進度，北市府發言人陳智菡12日表示，排煙審查已獲同意備查，待一切程序完備後，大巨蛋就可以安全條件跟大家見面；台北文化體育園區籌備副執行長陳世浩也說，目前工程進度約97％，預定完工落在明年1、2月，發使照則在明年5、6月。

大巨蛋原訂今年6月取得使用執照、10月試營運，但因內政部的防火性能審查尚未通過，因此今年開幕確定跳票。但台北市體育局長李再立11日透露，大巨蛋可望於明年6月試營運、9月正式營運；花敬群也於深夜發文指出，排煙檢測是遠雄公司遲遲不願依據國家標準提報，柯市府又屢屢包庇，遲至上個月才肯配合，今天才能審查通過。

▲▼台北市政府發言人陳智菡。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市政府發言人陳智菡。（圖／記者袁茵攝）

面對大巨蛋最新進度，陳智菡、陳世浩12日下午在台北市政府受訪，陳智菡說明，若不是中央在大巨蛋案中卡關，其實很多程序早就該過了，包括營建署5月就原則性認可遠雄送的防火避難層B1，但又說要等消防署的排煙審查一併通過，時程耗費相當久。

陳智菡表示，11日整個委員會已同意備查，接下來只要送出委員會，待一切程序完備後，我們相信大巨蛋可以以安全條件面目來跟大家見面。

至於能否在明年6月試營運？陳智菡回應，若依照現在期程，出了委員會、內政部後，後續還有北市建管處勘驗、竣工等程序完備，整個期程約半年左右，因此推估起來差不多。

▲▼台北文化體育園區籌備副執行長陳世浩。（圖／記者袁茵攝）

▲台北文化體育園區籌備副執行長陳世浩。（圖／記者袁茵攝）

關於花敬群稱北市府在排煙檢測未按照國家標準，陳智菡批評，內政部委員會在消防、避難層部分，超過國家標準的檢驗規格，原本國家標準中沒有規範能見度，但委員會要求能見度要10公尺以上；排煙測試部分，從2005年後就沒在建物中燒汽油引燃測試，避免耗損建物內物品，進而改用燒酒精替代，但委員會卻仍希望燒汽油，造成審查計畫過程一拖再拖。

陳世浩補充道，倘若收到內政部正式認可函書，就會送到建管處做第4次變更，預期於兩週內就可同意，之後再依照通過變更的案子做後續施工作業，目前工程進度約97％左右，預估明年1、2月或農曆年前能完工，而發使照則在明年5、6月左右，樂觀推估是在明年年中可營運。

至於目前權利金與國賠爭議，陳世浩回應，國賠已與遠雄溝通過了，對方不排除同意撤回國賠案，但現在還有2件事在北市府審議中，一個是未來營運期間的投資執行企劃書，另一個是權利金議約問題，這部分已有開過多次會議，幾乎可達共識，倘若達成的話，遠雄就會撤回國賠訴訟案。

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