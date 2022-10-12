謝國樑澄清金星案未涉洗錢　蔡適應批避重就輕：怎麼不跟檢調說？

▲基隆市長參選人蔡適應。（圖／蔡適應辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨基隆市長參選人謝國樑近期捲入億元借貸洗錢疑雲案，12日召開記者會澄清金星公司為不知情的第三者，並沒有涉及任何違法行為。對此，民進黨基隆市長參選人蔡適應批評，謝國樑只會避重就輕，迴避核心問題，「謝知道這筆所謂的還款是犯罪所得，那他歸還了嗎？如果佔為己有，那不就是洗錢共犯了嗎？」

蔡適應說，謝國樑還是沒有說清楚，第一，既然知道這筆所謂的還款是犯罪所得，那他歸還了嗎？如果佔為己有，那不就是洗錢共犯了嗎？第二，對於有多少境外公司，他並沒有講清楚說明白，一個要參選基隆市長的人，財務狀況如此錯綜複雜，錢億來億去，很多市民都搞不清楚，「看完記者會還是一頭霧水，如果如他講得這麼簡單的話，為何他不告訴檢調呢？」

蔡適應表示，在這整個事件當中，謝國樑把公司的借款當作理所當然，但其實在公司法的規定很清楚，公司間（沒有業務往來）不能借款，「這也是我們剛開始最質疑的地方，謝國樑把他家的公司當作銀行在經營，利用公司賺到了錢！」

對於謝國樑借貸關係，蔡適應質疑，謝國樑擔任立委時，長期在司法法制委員會，「他難道不知道，一般的公司是不能用借貸的方式賺取利息的！他難道會不知道這已經違法了嗎？」

蔡適應表示，他們都是一般人，對於上億的金流根本無法想像，如此複雜的借貸關係，謝國樑卻說得這麼輕鬆，「一般民眾哪有這種借貸關係，謝國樑還真把自己公司當銀行開？」

對於謝國樑金流，蔡適應也指出，一個市長候選人連自己的金錢往來都交代不清楚，八月份至今兩個多月了，今天記者會依然只會避重就輕，迴避核心問題，「市民怎麼能相信你有能力治理基隆？」