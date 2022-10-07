　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

真心悔過想重新做人這麼難嗎？　李伯利：更生人對3大問題成困境

▲台南市無黨籍市議員參選人李伯利，認為更生人要回歸社會面臨許多困境，其中涉及到更生人、監所單位和社會大眾3方面的信任跟支持問題，需要共同解決。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市無黨籍市議員參選人李伯利，認為更生人要回歸社會面臨許多困境，其中涉及到更生人、監所單位和社會大眾3方面的信任跟支持問題，需要共同解決。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

犯下多起擄人勒贖重案的張錫銘，在2007年被判處無期徒刑定讞後，服刑至今期共申請18次假釋皆被駁回，他認為假審會不公而提出行政訴訟，在監所人員和太太陪同下張錫銘親自出庭和自備陳述狀，質疑假釋標準不一，為何真心悔改，想重新做人、回歸社會這麼困難？

台南市無黨籍市議員參選人李伯利，身為唯一有「親自輔導更生人」和「有成功案例」的市議員候選人，對於張錫銘的案件發表看法，7日以親身經歷和邀請曾幫助過的更生人現身說法。李伯利認為更生人要回歸社會面臨許多困境，其中涉及到更生人、監所單位和社會大眾3方面的信任跟支持問題。

李伯利指出，社會大眾並非不能諒解更生人，也會考量他們願意改過自新所做出的努力而給予機會。但更生人出獄後因與社會脫軌已久，言行舉止跟價值觀與一般人有所落差，在表達上容易被誤解，也因為心理上的自卑感容易反應過度與人衝突，所以更生人的工作時常更換，也難跟一般人建立穩定的互動關係。

李伯利解釋更生人在服刑時，會有擔任輔導的教誨師長期穩定的陪同受刑人，提供道德或宗教上的指引和諮詢，但受刑人出獄時，便缺乏有類似的支持角色，要獨自在格格不入的社會環境中摸索，容易失去信心而走回頭路。事實上許多更生人的家庭狀況並不理想，缺乏經濟和親情的支持，又擺脫不了原本的生活型態和偏差價值觀，要重新回歸社會正軌的難度相當高。

▲台南市無黨籍市議員參選人李伯利，認為更生人要回歸社會面臨許多困境，其中涉及到更生人、監所單位和社會大眾3方面的信任跟支持問題，需要共同解決。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李伯利另外引述相關人士對監所內部環境的評論，對於特定重刑犯申請假釋，因為風險評估和社會輿論影響，承辦人員常基於壓力而難以做出公平客觀的決議。此外也難說部分受刑人沒有因為背景深厚，而獲得特權的待遇，在假釋申請上有不同的結果。

李伯利說明假釋犯需要定期去報到，但他們更需要密切的支援團體來陪伴和輔導，這也是他10年多來所做的工作，要讓更生人有自己的群體互相支持鼓勵，並安排適合的工作讓他們自力更生。李伯利也提出監所內的職能訓練應該要符合社會現狀和趨勢，讓更生人更容易銜接，避免空窗期過長讓他們失去信心而走回頭路。此外也有更生人提到，由於向觀護人報到的時間是在週間白天，因此必須向老闆請假，一來會影響好不容易找到的工作機會，二來難免會透露身為更生人的身份，希望能有更折衷的定期報到時間，如在晚間或假日。

▲台南市無黨籍市議員參選人李伯利，認為更生人要回歸社會面臨許多困境，其中涉及到更生人、監所單位和社會大眾3方面的信任跟支持問題，需要共同解決。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李伯利幫助過的更生人阿詠（化名）用錄影的方式，現身說法表達對李伯利多年支持陪伴他的感謝，也分享自身曾在台南當地犯有10幾件持械強盜搶劫超商跟加油站的前科紀錄。阿詠除了提到犯案後對於家人和自己相當懊悔的心路歷程，也強調更生人出獄後要重新銜接和融入社會相當不容易。因為監所和外界社會具有極大的差異，加之更生人的工作能力和言行舉止會被放大檢視，必須反覆承受他人和自我的質疑。在職場上跟老闆同事的相處，也可能因為自我怠惰或習慣投機的做事方法而難以穩固和諧。

▲台南市無黨籍市議員參選人李伯利，認為更生人要回歸社會面臨許多困境，其中涉及到更生人、監所單位和社會大眾3方面的信任跟支持問題，需要共同解決。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「伯利哥當時不斷的關心我，打電話叫我起床上班，提醒我如何培養正確的工作態度，如何成為負責的人，也要誠實對人，遇到跟人的摩擦要保持溫和，要改善一般人對更生人的印象..」阿詠在記者會上談到他跟李伯利是因為臉書而聯繫上，也說到李伯利多年的輔導改變了他的心態，使他能夠堅持下去自力更生、腳踏實地的做人和工作，修復跟家人的關係。

李伯利總結許多犯罪問題，是源自於家庭和教育環境的負面影響，可能是家庭功能失調、父母過度溺愛或管教過當、或孩童時缺乏陪伴，造成犯罪者長期的價值觀偏差。而監所只能拘束行為，很難矯正價值觀偏差，更生人需要的是公平公正的機會和支持系統，讓他們重新建立信心。

李利強調，他從政的目標之一是要集合資源為更生人建立一個中繼站。李伯利也點出一個普遍認知的迷思，更生人穩健回歸社會，不只是更生人本身的福祉，而是如此一來才能避免犯罪重複發生，降低社會成本、風險，與每一位市民休戚相關！

►你一定會喜歡的「咖啡隨行杯」特價599元！方便好用、顏色超美

ET快訊
價錢一樣「10樓vs.3樓」該買哪層？　答案一面倒
快訊／13:13規模4.5地震！　最大震度4級
王瞳痛失艾成52天重啟臉書！　心碎發文：滿腦子都是你
Jennie現身18禁美劇預告片！　大尺度內容曝光
血洗托兒所嫌健談有禮　行兇變「詭異鬥雞眼」狂殺38人
0負評正妹YouTuber生了！　寶寶性別揭曉
被酸30歲像40歲！登山女神「IG照會說話」　素顏曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2022東部首屆聲光藝術節「台東光祭」　15日起點亮知本溫泉

台東縣首次比特犬絕育補助開跑　即日起至12月20日止

通緝女見警車心虛當街大迴轉　背包裡多一物...下場更慘

真心悔過想重新做人這麼難嗎？　李伯利：更生人對3大問題成困境

台南市調解業務講習暨表揚大會　反賄乾淨選風不變調

南消第三大隊地震複合式防災演練　西港南寳企業義消首度參演

崑大量化中心公布民調　黃偉哲民意支持度57％獲各年齡層肯定

綠蠵龜覓食困綠島海邊潮池　海巡帆布拖帶助回大海

台南將軍區大排傳出有人溺水　消防人員搶救上岸無心跳

女子約定轉帳200萬付裝潢費？　原來又是虛擬貨幣投資詐騙搞鬼

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

周傳雄飆經典《黃昏》全場合唱　曾低潮「吃飯都有問題」因這歌另創高峰

男見超商新保冷設備！ 感應式門讓他直呼太帥

浩子應徵《營業中》工讀生網笑瘋　一臉正經「月薪開4萬5」要哭了

遊客拍照遇鵝亂入嚇壞　表情裝鎮定下秒就落跑

2022東部首屆聲光藝術節「台東光祭」　15日起點亮知本溫泉

台東縣首次比特犬絕育補助開跑　即日起至12月20日止

通緝女見警車心虛當街大迴轉　背包裡多一物...下場更慘

真心悔過想重新做人這麼難嗎？　李伯利：更生人對3大問題成困境

台南市調解業務講習暨表揚大會　反賄乾淨選風不變調

南消第三大隊地震複合式防災演練　西港南寳企業義消首度參演

崑大量化中心公布民調　黃偉哲民意支持度57％獲各年齡層肯定

綠蠵龜覓食困綠島海邊潮池　海巡帆布拖帶助回大海

台南將軍區大排傳出有人溺水　消防人員搶救上岸無心跳

女子約定轉帳200萬付裝潢費？　原來又是虛擬貨幣投資詐騙搞鬼

台灣下修持股上市櫃5％要申報　外媒：壽險公司尋求豁免披露

Angelababy爆現身寺廟求姻緣！素顏「真面目現形」0偽裝全被拍

怕普丁投核彈？驚爆美國衛生部採購「輻射病藥物」　大砸91億台幣

俄羅斯重罰TikTok！　因不配合删除「LGBT宣傳內容」

柯文哲仇恨值比陳時中高？　綠議員：黃珊珊支持度會有頂點

LIVE／今日確診數再飆高　指揮中心最新說明

浮屍議題開戰！柯志恩不忍了點名1人嗆告　「別把話硬塞我嘴裡」

雲林麥寮鄉代參選人涉買票！他悠哉吃點心被捕　被聲押秒認罪

快訊／13:13花蓮規模4.5地震　最大震度4級

快訊／地牛翻身！13:13花蓮規模4.5地震　最大震度4級

萌弟引導「吉娃娃吃飼料」　下秒手中麵包被搶超傻眼

地方熱門新聞

嘉義街頭出現「單人座」迷你電動車

男子打「超時疫苗」　診所多項違規挨罰

新北八里晚間2度大停電！民眾摸黑哀號

又是虛擬貨幣投資詐騙搞鬼

桃園118名未滿3歲童錯打流感疫苗

台南將軍區大排傳出有人溺水

通緝女違規大迴轉　再從背包查獲安毒

李伯利：更生人對3大問題成困境

桃園莫德納次世代疫苗再開打　10/11起符合資格可接種

綠蠵龜覓食困綠島海邊　海巡助回大海

黃偉哲民意支持度57％獲各年齡層肯定

台中食品大廠遭爆賣過期冷凍食品

彰化學生不用坐路邊等車了！縣府2天裝好座椅

南消第三大隊多摩市地震複合式防災演練

更多熱門

相關新聞

徐巧芯「陳吉仲超會掰=抄吉掰」　律師驚吐88字

徐巧芯「陳吉仲超會掰=抄吉掰」　律師驚吐88字

農委會主委陳吉仲研究計劃抄襲案再爆新事證，而國民黨台北市議員徐巧芯，在網上脫口一句「陳吉仲超會掰=抄吉掰」，被截圖狂議論。對此，律師林智群搖頭評論此事，更驚呼「實在令人傻眼。」

北市11/5電視辯論　蔣萬安「第一時間就答應」：會全力以赴

北市11/5電視辯論　蔣萬安「第一時間就答應」：會全力以赴

陳時中稱「覺得有痛跟我講」　蔣萬安轟：沒同理心的冷血官僚

陳時中稱「覺得有痛跟我講」　蔣萬安轟：沒同理心的冷血官僚

萬華人早已大聲喊痛　黃珊珊嗆陳時中：裝睡的人叫不醒

萬華人早已大聲喊痛　黃珊珊嗆陳時中：裝睡的人叫不醒

北市三腳督敲定11月辯論　黃珊珊：我在台北市24年非常有把握

北市三腳督敲定11月辯論　黃珊珊：我在台北市24年非常有把握

關鍵字：

李伯利更生人困境2022九合一大選2022台南市

讀者迴響

熱門新聞

登山女神「無修圖照」流出　正宮好友狠酸

小孩私訊內容外流！爆「不戴套」是網美主動要

2歲童坐兒童椅「頭撞地」慘死！媽目睹崩潰

甄珍母子找到人了！失聯46天原因曝

霸凌學弟被美工刀反擊　科大3人組道歉了

謝忻深夜宣布「清理朋友關係」！

賓士送小王戰遍5星飯店　綠夫抓姦驚見床上血跡

信義區夜店門口「捕獲野生蔡依林」！超狂打扮曝

恭喜0負評正妹Kelly生了！

差1號中200萬　她喊好市多卡友快對獎

30公分鐵片擊中副駕女　家屬淚求真相

台人熱愛現金結帳！一票人點出關鍵

一具具小棺材運出！泰槍擊「血洗托兒所」38死

28歲男「每天1杯牛奶」卻得肝癌！醫師一問大罵

男友玩遊戲偷吃女玩家　竟然是她20歲親妹

更多

最夯影音

更多
兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑
橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面