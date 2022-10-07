真心悔過想重新做人這麼難嗎？　李伯利：更生人對3大問題成困境

▲台南市無黨籍市議員參選人李伯利，認為更生人要回歸社會面臨許多困境，其中涉及到更生人、監所單位和社會大眾3方面的信任跟支持問題，需要共同解決。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

犯下多起擄人勒贖重案的張錫銘，在2007年被判處無期徒刑定讞後，服刑至今期共申請18次假釋皆被駁回，他認為假審會不公而提出行政訴訟，在監所人員和太太陪同下張錫銘親自出庭和自備陳述狀，質疑假釋標準不一，為何真心悔改，想重新做人、回歸社會這麼困難？



台南市無黨籍市議員參選人李伯利，身為唯一有「親自輔導更生人」和「有成功案例」的市議員候選人，對於張錫銘的案件發表看法，7日以親身經歷和邀請曾幫助過的更生人現身說法。李伯利認為更生人要回歸社會面臨許多困境，其中涉及到更生人、監所單位和社會大眾3方面的信任跟支持問題。



李伯利指出，社會大眾並非不能諒解更生人，也會考量他們願意改過自新所做出的努力而給予機會。但更生人出獄後因與社會脫軌已久，言行舉止跟價值觀與一般人有所落差，在表達上容易被誤解，也因為心理上的自卑感容易反應過度與人衝突，所以更生人的工作時常更換，也難跟一般人建立穩定的互動關係。



李伯利解釋更生人在服刑時，會有擔任輔導的教誨師長期穩定的陪同受刑人，提供道德或宗教上的指引和諮詢，但受刑人出獄時，便缺乏有類似的支持角色，要獨自在格格不入的社會環境中摸索，容易失去信心而走回頭路。事實上許多更生人的家庭狀況並不理想，缺乏經濟和親情的支持，又擺脫不了原本的生活型態和偏差價值觀，要重新回歸社會正軌的難度相當高。





李伯利另外引述相關人士對監所內部環境的評論，對於特定重刑犯申請假釋，因為風險評估和社會輿論影響，承辦人員常基於壓力而難以做出公平客觀的決議。此外也難說部分受刑人沒有因為背景深厚，而獲得特權的待遇，在假釋申請上有不同的結果。



李伯利說明假釋犯需要定期去報到，但他們更需要密切的支援團體來陪伴和輔導，這也是他10年多來所做的工作，要讓更生人有自己的群體互相支持鼓勵，並安排適合的工作讓他們自力更生。李伯利也提出監所內的職能訓練應該要符合社會現狀和趨勢，讓更生人更容易銜接，避免空窗期過長讓他們失去信心而走回頭路。此外也有更生人提到，由於向觀護人報到的時間是在週間白天，因此必須向老闆請假，一來會影響好不容易找到的工作機會，二來難免會透露身為更生人的身份，希望能有更折衷的定期報到時間，如在晚間或假日。

李伯利幫助過的更生人阿詠（化名）用錄影的方式，現身說法表達對李伯利多年支持陪伴他的感謝，也分享自身曾在台南當地犯有10幾件持械強盜搶劫超商跟加油站的前科紀錄。阿詠除了提到犯案後對於家人和自己相當懊悔的心路歷程，也強調更生人出獄後要重新銜接和融入社會相當不容易。因為監所和外界社會具有極大的差異，加之更生人的工作能力和言行舉止會被放大檢視，必須反覆承受他人和自我的質疑。在職場上跟老闆同事的相處，也可能因為自我怠惰或習慣投機的做事方法而難以穩固和諧。

「伯利哥當時不斷的關心我，打電話叫我起床上班，提醒我如何培養正確的工作態度，如何成為負責的人，也要誠實對人，遇到跟人的摩擦要保持溫和，要改善一般人對更生人的印象..」阿詠在記者會上談到他跟李伯利是因為臉書而聯繫上，也說到李伯利多年的輔導改變了他的心態，使他能夠堅持下去自力更生、腳踏實地的做人和工作，修復跟家人的關係。



李伯利總結許多犯罪問題，是源自於家庭和教育環境的負面影響，可能是家庭功能失調、父母過度溺愛或管教過當、或孩童時缺乏陪伴，造成犯罪者長期的價值觀偏差。而監所只能拘束行為，很難矯正價值觀偏差，更生人需要的是公平公正的機會和支持系統，讓他們重新建立信心。

李利強調，他從政的目標之一是要集合資源為更生人建立一個中繼站。李伯利也點出一個普遍認知的迷思，更生人穩健回歸社會，不只是更生人本身的福祉，而是如此一來才能避免犯罪重複發生，降低社會成本、風險，與每一位市民休戚相關！