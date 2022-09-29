慶祝落成一百年　水道博物館獲文化部補助全區升級成果大開花

▲台南山上花園水道博物館為了慶祝建設啟用一百週年，將在10月8日至10日舉行盛大慶祝活動，歡迎民眾連假期間蒞臨，共襄盛舉世紀盛宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館慶祝建設啟用一百週年，10月8日至10日舉行盛大慶祝活動，除導入最新延伸實境科技（XR）還原出前身原台南水道快濾筒等歷史場景、以及高達12層樓的地標記憶火力發電煙囪外，將邀劇團展演、科技闖關等活動，還贈送限量百年紀念胸章，及可愛動物造型口罩，歡迎民眾連假共襄盛舉。

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台南市長黃偉哲表示，水道博物館保留完整日治時期淨輸水系統，占地遼闊，是全國最大的國定古蹟，生態、文史資源豐富，開園以來，到訪人數已經逼近150萬，成功帶動山區發展，為了持續提供深度的服務，在立委郭國文爭取及地方民代協助下，感謝文化部及市府支持，編列兩千七百萬補助，透過軟硬體改善希望將水道博物館的現有知識與時代精神，以更加精彩具體的方式傳達出去。

文化局長葉澤山指出，過去台南水道是為改善民生問題、提升居住環境衛生狀況、減少疫病橫行而興建。現在則水道博物館繼續發揚傳承這份人道關懷，引進多元、新穎的展示手法，除了委請成大專業團隊規劃「自有水以來」水櫥窗系列特展以外，還導入科技特展概念，具體還原當年水道運作狀況，遊客可以透過手機或平板等載具，看到包括快濾筒運作模式，甚至看到已經被拆除的煙囪樣貌，生動活潑的介紹模式，一定可以讓參觀者更容易了解整個水道的運作模式。

水道博物館指出，雙十連假期間（10/8-10/10）慶祝活動，還有《無獨有偶》、《布拉瑞揚》、《銀河谷音》等劇團輪番演出精彩劇碼，而結合南瀛天文館、左鎮化石館、南科考古館及樹谷園區等館舍推出的遊戲闖關更將是親子最愛，此外，結合在地的青農市集也不缺席，加上多組街頭藝人熱鬧演出、深度水道導覽、園長見面會等活動，邀請親子一起來共同度過百年館慶。