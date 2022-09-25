漁光島上的流行音樂盛會萬人朝聖　李伯利與年輕人一同嗨起來！

▲台南漁光島上的流行音樂盛會萬人朝聖，台南市安平區市議員參選人李伯利，與年輕人一同嗨起來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

眾所期待的「2022春浪音樂季」於9月24日、25日隆重登場，主辦單位特別邀請了近50組流行音樂獨立樂團，卡司內容堅強符合年輕人的音樂胃口，在台南安平漁光島沙灘設置4個音樂舞台盛大演出，吸引了全台各地1萬多人前來朝聖。

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令人意外的是，台南安平區南區市議員參選人李伯利，也在這兩天的朝聖隊伍當中。原來李伯利鮮為人知的是他自小學習鋼琴，也是音樂愛好者。直到高中誤入歧途，他笑著說：手上的「鍵盤」換成了「菸酒」後，開始了一段放蕩不羈的浪子人生！如今的李伯利已經早已洗心革面，並致力於社福進而跨領域欲參政，但是對於音樂的熱愛仍不減。這次台南「2022春浪音樂季」，他也率領一群認同他理念的「青年後援團」，一同前來漁光島朝聖，不但現場與年輕人一起快樂嗨起來，並且也向年輕人分享他對台南流行音樂發展的見地。

李伯利表示，目前流行音樂產業大多座落在北部，年輕人或是獨立樂團想要有更全備的資源必須北漂，南部主流資源較為稀缺，這也是這兩天漁光島的音樂季之所以吸引那麼多的年輕人朝聖的原因之一。

但以南台灣來說，台南流行音樂人口的密度遠超過其他南部城市，創作人才輩出，許多知名的流行音樂製作人或歌手皆出自於台南，例如：徐若瑄、謝霆鋒的專輯製作人謝銘祐、獨立音樂拓荒者朱約信….等，均是在地台南囝仔。台南應用科技大學、遠東科技大學、南台科技大學皆有流行音樂科系，年輕人自組的獨立樂團更是雨後春筍，加上台南市本身便被譽為文化府城，最原汁原味的在地文化和新興流行音樂往往能碰撞出最亮眼的火花。

他扼腕的表示，可惜目前南部流行音樂中心設立在高雄，近年來疫情所致，許多台南本地的流行音樂人的演出工作也相對受影響，未來他希望能為台南流行音樂人爭取更多的演出機會和平台。

李伯利相信台南的流行音樂還是需要下一個世代接手改善，與年輕人的的連結不是為了選票，而是為了台南的未來發展。自己的生存環境自己扭轉，不僅要瞭解年輕人喜歡甚麼，更要帶著年輕人一起找解決方案。

李伯利認為「台南不老，只是需要新的故事」，台南不應該成為古老的圖騰，而是應該讓歷史底蘊結合流行文化，使青春創意成為台南人的DNA。