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被吳思瑤批「卡空總」　黃珊珊：北市一致規範！難道要特別開門？

▲▼無黨籍台北市長參選人黃珊珊、台北市長柯文哲妻子陳佩琪、民眾黨台北市議員參選人吳怡萱於東門市場掃街。（圖／記者袁茵攝）

▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

年底台北市長選戰受到外界高度關注，民進黨參選人陳時中、無黨籍參選人黃珊珊、國民黨參選人蔣萬安10日同台，各自發表對藝術文化的看法，陳時中競選辦公室總幹事吳思瑤批評，北市府卡空總，欠藝術界一個道歉。對此，黃珊珊11日回擊，這是全台北市一致的規範，難道要為此特別開個門嗎？

黃珊珊11日上午走訪東門市場，會前接受媒體訪問。針對吳思瑤批評台北市政府用文資、都市計畫手段阻卻空總，要求40％回饋，黃珊珊表示，北市都市計畫是由副市長彭振聲列管，並非是她，且北市所有都市計畫公共設施要變更成商業設施時，都要回饋40％，中央國防部也變更好幾塊地，都是回饋40％。

黃珊珊提及，文化部現在提出的計畫當中，就是有部分要變成商業設施，這是全台北市一致規範，不論是民間、公家都一樣，沒有誰卡誰的問題，如果提的計畫沒有商業變更，就沒有回饋問題，「重點是文化部提什麼計畫，內容裡面有商業設施，難道要台北市特別為你開個門嗎？」

黃珊珊強調，重點在文化部計畫可以調整，台北市沒有設定預定立場，但要提的計畫在台北市規範中，就要依照台北市目前規範，「不是只有針對你，這是全台北市所有一致的規範，國防部其他的地都變更過啊！他們不是不知道。」

媒體追問，吳思瑤批評黃珊珊欠藝文界一個道歉，黃珊珊回應，都在爭取對藝文界各種不同場域，包括好丘四四南村等，都盡量讓藝術家有展演地方，而空總是其中一塊，但空總問題在於計畫內容要變商業設施，若不是商業設施，全部做成文化設施，台北市政府會舉雙手贊成。

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